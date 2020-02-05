وزير النقل يتابع آخر المستجدات الخاصة بتفعيل جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

عقد وزير النقل الفريق مهندس/ كامل الوزير إجتماعاً موسّعاً مع رئيس وقيادات جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتفعيل الجهاز بعد صدور قانون رقم 73 لسنة 2019، الخاص بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

إستعرض الوزير الاجراءات الخاصة بهيكل الجهاز والتي يتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لاعتماده بالاضافة الى اخر المستجدات القانونية الخاصة بلوائح الجهاز ( المالية – الموارد البشرية – المخازن والمشتريات – الجزاءات ) حيث أكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة لتفعيل الجهاز الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة مُتطلّبات وإحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للإستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.

وأشار وزير النقل إلى أن الجهاز سيقوم أيضا بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي وتنظيم نقل البضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع قواعد وضوابط وإشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدارها وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية ووضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة.