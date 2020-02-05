“التعليم” تؤكد الدراسة فى موعدها..إعداد غرف عزل صحي بالمدارس..وفحص ظاهري للتلاميذ والمدرسين

قبل أيام من بدء الدراسة بالتيرم الثانى والمقرر يوم السبت المقبل، تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى شائعات حول تاجيل الدراسة خوفا من انتشار الأمراض الوبائية وخاصة فيروس “كورونا”، وانتشر فيديو معاد تداوله عبر صفحات ” الفيس بوك” يؤكد تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين من خلال مداخلة هاتفيه للدكتورة مايسه فاضل، مدير التعليم العام بوزارة التعليم، ولكن يعود هذا الفيديو الى عام 2014 وتمت اعادة إذاعته، الامر الذى اثار حالة من البلبلة والتخبط لدى الطلاب وأولياء الأمور.

وعلق د.طارق شوقى، وزير التعليم، على الجدل حول تأجيل الدراسة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء، حيث إن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة، ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة.

وأضاف: دعونا لا نختلق حالة من الهلع ونلتزم بتقديرات علمية مسئولة عنها الدولة.. لا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي وسوف نخبر الجميع في حالة أي جديد ولكن دعونا نعمل في هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسئولين عنها.

استعدادات الوزارة

وحول استعدادات وزارة التعليم لمواجهه فيروس “كورونا” الذى انتشر مؤخرا بشكل سريع فى عدد من دول العالم، فقد ارسلت الوزارة منشورا الى المديريات التعليمية بالمحافظات، لتفعيل الاجراءات الوقائية لمواجهه الامراض المعدية، وذلك فى اطار الحرص على سلامة التلاميذ وطمأنه أولياء الأمور الذين إصابتهم حاله من الفزع والخوف على اولادهم مع قرب بدء الدراسة.

كما تضمنت تعليمات الوزارة، التاكيد على التهوية الجيدة للفصول، والتنبيه على النظافة الشخصية والعامة داخل المدارس، بالإضافة إلى تخصيص الحصص الأولى والحديث فى طابور الصباح عن طرق مكافحة الامراض المعدية والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى وذلك لرفع الوعى لدى الطلاب .

واكدت الوزارة، ضرورة عمل فحص ظاهرى للتلاميذ والمدرسين للحالات المشتبه بإصابتها بأى مرض معدى من خلال أطباء التأمين الصحى، أو الرعاية الأساسية أو الزائرات الصحيات.

كذلك اكدت اتباع تعليمات الطب الوقائي بوزارة الصحه الذى اوصى بوجود مسافه (متر) على الأقل بين الطلاب، والمداومة على غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى خصوصا بعد السعال أو العطس، واستخدام المنديل عند السعال أو العطس مع تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد.

وقال أحمد عبد المنعم، زائر صحى بإحدى المدارس الابتدائية التابعه لإدارة شبرا الخيمة، لـ “الاهالى” ان الوزارة قامت بارسال الزائرين الصحيين بالمدارس لتلقى تدريب لمدة 3 أيام بوزارة الصحة وذلك للتدريب على أخذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة الامراض المعدية مع التشديد على توافر حجرة عزل فى كل مدرسة وتجهيزها بالامصال، وأشار إلى أن هناك تعليمات مشددة بسرعه تحويل اى حالة بين الطلاب يشتبه فيها إلى التأمين الصحى التابع له إدارة المدرسة.