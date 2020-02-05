خلال جلسة حوار بمعرض الكتاب.. أمينة النقاش: زمن الأنبياء انتهى وتجديد الخطاب الديني ليس حكرًا على أحد

عبرت أمينة النقاش الكاتبة الصحفية ،ورئيس مجلس إدارة جريدة الأهالي، عن استيائها من الهجوم المستمر على التجربة الحزبية والديمقراطية في مصر، متسائلة حول كيفية تطور الحياة الحزبية والسياسية وسط هذا الهجوم من بعض المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الدولة كذلك، مؤكدا أن تهميش الاحزاب المدنية خطر على الدولة، فوجود فراغات سياسية يؤدي الى استغلال الاخوان والاحزاب السلفية للأمر وملء تل الفراغات.

وأضافت النقاش، خلال اللقاء الفكري معها والذي قدمته الإعلامية دينا قنديل ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك عبر تفاهمات سمح لـ88 نائبا إخوانيا بدخول البرلمان، والذين بدورهم قاموا بتعطيل عمل البرلمان، وتعطيل كل التشريعات التي كانت ستصدر لصالح قضايا المرأة، وجروا البرلمان إلى مسائل سطحية، وكانوا يقودون البرلمان إلى معارك سخيفة وشكلية مثل ما تم من تصيد لكلمة لوزير الثقافة أو معركة رواية وليمة لأعشاب البحر.

وتابعت أن البرلمان الحالي بدأ سيئا للغاية، وكان من الواضح عدم وجود أي خبرة سياسية من النواب المستجدين، بالاضافة الى عدم وجود خبرة في رئاسة البرلمان نفسه، ولكن في الوقت نفسه نستطيع ان نقول ان اداء البرلمان تطور ولو قليلًا في فترات لاحقة،و اكتسب خبرات كبيرة رغم وجود أعضاء جدد ليس لهم أي خبرة.

وأكدت أن مصر تعاني منذ الانفتاح الاقتصادي، مضيفة أن اقتصاديات السوق الحر لها أسس ولا يمكن أن تدخل دولة في السوق الحر بفكرة “الفهلوة”، وهو ما اسماه احمد بهاء الدين انفتاح السداح مداح، مشيرة الى ان الاوضاع الان في مصر تتجه الى الافضل فهناك استقرار نسبي في مؤسسات الدولة واستنهاض حقيقي للاقتصاد المصري، قائلة إن المرحلة الحالية مازالت مرحلة انتقالية منذ 2013 والمنصب الرسمي لم يعد مغريا، قائلة: “وجدت أساتذة جامعة يرفضون منصب الوزارة، فليس الجميع فدائيين ويتصدون للعمل الصعب مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وأشارت أمينة النقاش، إلى أن حزب التجمع قبل الثورة بعشرات السنوات حذر مبارك من خطورة التحالف مع جماعة الإخوان لأنها تهدد أمن مصر وأيضا حذره من فساد منظومته لكنه لم يسمع، متابعة أنها ليست تتهم شخص مبارك بشىء لأنه في النهاية رجل وطنى شارك فى حرب أكتوبر وتولى رئاسة مصر في فترة صعبة وانتقل بها للأمام بعد مقتل السادات، لكن نظامه كان يشوبه الفساد والتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين.

وعن الأزمة الإعلامية التي تعيشها مصر، أشارت “النقاش” إلى أن التعدد في المجال الإعلامي يساعد في ازدهار الحركة الديمقراطية في مصر، وأنه بالرغم من أن الإعلام القومي تحول لبوق للحكام المتعاقبين على السلطة المصرية، إلا أنه في الماضي كان السبيل الوحيد الذي يستمد منه المواطن المصري جميع الأخبار التي يحتاجها، وكنت في فترات سابقة اطالب بوزارة الإعلام على اعتبار أن كل الدول الديمقراطية ليس لديها وزارة اعلام واعترف اني كنت خاطئة، فمصر كانت في حاجة الى وجود تلك الوزارة خاصة في فترة ما بعد الثورة لضبط الأداء الإعلامي، ولكن الذي حدث عقب دستور 2014 أمر مربك حيث شكلت 3 هيئات اعلامية وهي الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، ثم عين مؤخرًا وزير دولة للإعلام دون الإيضاح ما سيكون دور كل جهة وكيف سيكون التنسيق بينهم، وقالت ان الاعلام الحزبي في مصر يعاني، وفي كل الدول الديمقراطية تدعم الدول الإعلام المعارض، ليس حبًا فيه ولكن دعمًا للتجربة الديمقراطية.

وعن تجديد الخطاب الدينى، قالت الكاتبة الصحفية امينة النقاش، إن الشعب المصري متدين تلقائيا، ولا يريد لوسطاء ليعرفوه دينه، ويجب ايقاف مهزلة البرامج الكثيرة للفتاوي على التليفزيون لدرجة انه اقتربنا من أن يكون هناك فتوى لكل مواطن، وأضافت أن بمصر 260 ألف معهد أزهرى فى أنحاء الجمهورية ومعاهد تدرس مواد يدخل في كثير منها أفكار رجعية وتكفيرية وهو أمر لا يصح أن يستمر، ونطالب بضم التعليم الازهري الى التعليم العام، وان تكون دراسة الدين ومفاهيمه الاساسية في التعليم ما قبل الجامعي، ومن يريد التخصص تكون هناك كلية لتدريس أصول الدين، أما خلط التعليم العادي بالتعليم الديني في منهج واحد أمر لا يصح ويتعارض مع مفهوم العملية التعليمية نفسها، غير أن التعليم الديني نفسه انتقائي ويركز الضوء على مسائل خلافية، متسائلة لماذا تدرس كتب ابن تيمية وتحرق كتب ابن رشد.

ولفتت أمينة النقاش، إلى أن الدكتور طه حسين لديه كتاب مستقبل الثقافات فى مصر، وفى الجزء الثانى من كتاب الأيام، يروى طه حسين تجربته فى الأزهر المريرة ونقد الطرق التعليمية والمنهجية، مضيفة أن زمن الأنبياء ولى ولم يعد هناك أنبياء لكي يعلن أحد مسئوليته عن احتكار تجديد الخطاب الديني، والأزهر في الدستور المصري هو مؤسسة تعليمية ودعوية فقط، وليس من حقه تقديم قوانين للبرلمان، أو التدخل في العمل التشريعي، فالدستور حدد الجهات التي من حقها تقديم قوانين ولم يكن من بينها الأزهر، مشيرة إلى أن حديث الشيخ احمد الطيب مع رئيس جامعة القاهرة الذي شاهدناه منذ أيام كان به نوع من انواع الاستعلاء، ولا احد يمتلك الحقيقة المطلقة لأن الحقيقة المطلقة هي الله، وما عدا ذلك نسبي.

وفيما يخص “خطة ترامب للسلام” قالت “النقاش” إن موقف الجامعة العربية الرافض موقف مشرف.

وأكدت أن القضية الفلسطينية تعد قضية أمن قومي لمصر، قائلة: نحن أكبر بلد عربي قدم الدعم لفلسطين، مشيرة الى أن جهود توحيد الفلسطينيين لن تنجح دون رغبة الأطراف، مضيفة بقولها “أنا أرى أن تلك الأطراف مجبرة على التوحد”، مشيدة بدور الشعب الفلسطيني، لأنه شعب جبار قادر على الانتصار على خطة ترامب.

وعن قضية سد النهضة قالت أمينة إن ملف سد النهضة واجه أخطاء في الإدارة منذ زمن مبارك، وحل المشكلة الآن يجعلنا نسعى لسد ثغرات الماضي للوصول إلى حل وسط ومناسب، واختتمت أن السياسية الخارجية المصرية لا تترك أي لقاء أو مفاوضات أو جلسات تخص السد، إلا وتشارك فيه وبشكل إيجابي، وكأنها تحذر من مغبة عدم الوصول لاتفاق.