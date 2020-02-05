شركات استنزاف الأحلام الجديدة

*د.نيرمين الصابر

هالني كثيراً أن أعرف أنه قد أخرج أبناءه من التعليم، وهو ابن لأسرة أبناؤها متدرجون في التعليم ما بين المؤهلات المتوسطة والعليا، فحتى وقت قريب لم نكن نسمع بين أبناء الطبقة المتوسطة عمن أخرج أبناءه من التعليم، أياً كانت الأسباب. إلا أن أسبابه كانت كفيلة بفتح باب من الأسئلة حول ما يجري في مجتمعنا الآن.

فبعيداً عن تلك الشريحة من الطبقة المتوسطة التي سقطت في غياهب الفقر في ظل قسوة واتساع الخطوات الاقتصادية التي يخطوها النظام. وفي ظل انخفاض قيمة الجنيه واغلاق عدد كبير من مصادر الرزق لمشروعات كانت تتم في البيوت كصناعة السجاد اليدوي والملابس وغيرها، أصبح الفقراء لا يجدون ملاذاً لهم سوى “السلف” من شركة أصبحت فجأة ذات فروع كثيرة، ويقدم إعلانها على القنوات الفضائية أحد المغنين الشعبيين الأكثر شهرة في الوقت الحالي. في مشهد يعيد إلى الأذهان شركات توظيف الأموال والمستريح وغيرها من عمليات النصب التي تمت وما زالت تتم على المصريين. إلا أن الفارق أن شركات توظيف الأموال كانت تحصد “تحويشة عمر” كثير من أبناء الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة ممن عادوا لتوهم من الخليج أو من يعملون في وظائف مرموقة ولديهم بعض المدخرات.

أما الشركات الحالية فتقوم بإقراض مبالغ صغيرة ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف جنيه، لأسر شبه معدومة على أن يتم سداد المبالغ أسبوعياً بنسبة “فائدة” تصل إلى 50%! ولا يتطلب الأمر سوى شخصين أحدهما مقترض والآخر ضامن ويملكان بطاقات شخصية، ليحصلا على الأموال التي بالطبع لا تكفي لإقامة أي مشروع، كما أنها حتى لو فرض أنها أقامت أي مشروع فمن غير المعقول أن يكون مكسب هذا المشروع 50% من رأس المال.

والنتيجة الواقعية لاقتراض هذه المبالغ الصغيرة الخالية من أية ضمانات للسداد، هي أن يغرق المستدين في دوامة الديون، بعد أن تبتلع زيادات الأسعار المتسارعة هذه المبالغ الصغيرة، التي يتم صرفها في الأغلب على المأكل والمشرب لهذه الأسر البائسة. في مظهر يدعونا لتأمل مشاهد الحفلات الخيرية لفك كرب الغارمين والغارمات والاعلانات الرمضانية الخاصة بالتبرع لاخراجهم من السجن كأحد مصارف الزكاة، ويطرح تساؤلاً هاماً، حول متى أصبحت كل هذه الأعداد من الرجال والنساء غارمين؟ وهل عجزت كل سياسات الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية عن فحص هذه الظاهرة الطارئة على المجتمع المصري في الفترة الأخيرة؟

ففي واحد من الشوارع الهامة في الجيزة يقع أحد مكاتب هذه الشركة، يتزاحم عليه عدد كبير من السيدات بسيطات الحال كما يوحي مظهرهن ويخرجون من المكتب يحملون بأيديهم أوراقا نقدية تحت سمع وبصر الجميع. فالأمر لا يتطلب كثيرا من الجهد ولا كثيرا من الأوراق كما تروج إعلانات هذه الشركة. وعندما يأتي وقت سداد الأموال، يقوم والد بضرب بناته واجبارهن على اقتراض مبالغ أخرى من مكاتب أخرى غير التي اقترض هو منها وذلك لسداد قيمة الأقساط التي لا يستطيع سدادها نظرا لانقطاعه عن ممارسة أي عمل منذ فترة. ويهرب آخر ويترك زوجته وأبناءه يحاولون سداد قيمة الأقساط، ويسجن أب وأم ويتركون أبناءهم في الشارع يسألون المساعدة. وهذه تهرب بأبنائها بعد أن هددها الممولون بأنها إذا لم ترد ما لديها من أموال سيقومون باختطاف أحد أبنائها الذين يعرفون مدارسهم، فتخرجهم من التعليم وتهرب بهم إلى الصعيد، ليعملوا في أي شيء للمساعدة في سداد القرض وحماية الأسرة.

ربما نحن مقبلون على كارثة كتلك التي صاحبت شركات توظيف الأموال من قبل، إلا أن الفارق الأساسي أنه قديما كان للمتضررين صوت يسمع، فكان منهم من يشغلون مناصب هامة. أما الآن فالأمر يتعلق بطبقة مطحونة وبعيدة كل البعد عن سمع ونظر أولي الأمر، فهل يتحرك أحد لنجدة هؤلاء المقترضين، ومنع أولئك المستغلين، وحماية الأمن الاجتماعي لهذا الوطن؟