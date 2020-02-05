٢ مليون و٨٠٠ ألف جنيه مبيعات هيئة الكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بعد انتهاء الدورة 51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب امس، أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج على ، ان إصداراتها لاقت إقبالا كبيرا من جمهور المعرض وقد حققت مبيعات باجمالى ٢ مليون و٨٠٠ ألف جنيه.وقد وصل عدد النسخ المباعة (١٩٠٢٣١) نسخة.يذكر أن معرض القاهرة الدولى للكتاب اختتم فعاليات دورته ال ٥١ أمس بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس ، بحضور د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ،وقد أعلنت أن اليونان هى دولة ضيف الشرف الدورة المقبلة (٥٢) ،وذلك فى تقليد جديد تمثل فى إجراء مراسم لتسليم اللقب حيث سلم ايلي صايبى سفير دولة السنغال بالقاهرة ضيف شرف الدورة ٥١ اللقب إلى نيكولاس جاريليدس سفير دولة اليونان.