اتصال الوكيل الحصرى لـ  “ANKER” العالمية

أفضل باور بانك وسماعات لاسلكية وشواحن وأجهزة ذكية على مستوى العالم تنطلق فى السوق المصرى

تعاقدت شركة “اتصال” مع “أنكر” العالمية الرائدة فى صناعة الأجهزة الذكية على أن تكون الوكيل الحصرى لها داخل السوق المصرية، حيث أعلنت من خلال هذا التعاقد عن تسويق منتجاتها فى مصر وكذلك مسئولياتها عن خدمات ما بعد البيع والتى تضمن للمستهلك حقوقه باستخدام منتجات على أعلى مستوى من الجودة.

وتطلق اتصال أول منتجات “أنكر” داخل السوق المصرى، وهى الباور بانك ووصلات الشحن والشواحن اللاسلكية والمنزلية من ضمن سلسلة أجهزة ذكية متنوعة تلبى احتياجات المستهلكين، حيث تستهدف أن تكون العلامة التجارية الأولى فى مصر أسوة بالأسواق المختلفة التى تتواجد فيها والتى حظيت بالمرتبة الأولى فى عدة أسواق عالمية لما يشمله المنتج من مواصفات فريدة ومتميزة.

وتنطلق منتجات “أنكر” تحت شعار: “حياتك أكثر ذكاء”، وتعتمد فى مبيعاتها على ربط العميل بمنتجاتها من خلال أجهزة ذكية تجعل حياة المواطن أسهل وأسرع وهو ما تقوم به فى كافة الأسواق التى تعمل بها، حيث لديها خمسة مكاتب رئيسة فى أمريكا والصين واليابان ودبى وإندونيسيا. كما يعمل لديها أكثر من 1000 موظف، يتخصص أكثر من نصفهم فى عمليات التطوير والابتكار مما يجعلهم أكثر قدرة على تقديم منتجات عالية الجودة وأكثر تطورا، حيث وصل عدد عملائهم الآن حول العالم إلى 30 مليون عميل.

تعتمد “أنكر” على متاجر البيع المختلفة سواء فى الأسواق الكبيرة أو من خلال متاجر الأون لاين، كما لديها شراكات كبيرة مع منصات جوجل وأمازون وتحظى بأرقام مبيعات هائلة من خلالهم.

وتعد “أنكر” هى العلامة الأولى فى كل المنتجات المتعلقة بالشحن منها: الباور بانك، ووصلات الشحن، والشواحن المنزلية، وشواحن السيارت. كما تعتبر العلامة التجارية الأولى من حيث الحصة السوقية فى عدة بلاد منها أمريكا وإنجلترا واليابان وألمانيا وفرنسا.

وتطلق “أنكر” داخل مصر منتجاتها فى الشواحن الذكية كخطوة أولى، لتنتشر بعدها وتطلق باقى منتجاتها المميزة فى دعم المنازل الذكية بالمنتجات المختلفة والتى تحمل نفس العلامة منها الراوتر وكاميرات المراقبة والسماعات اللاسلكية، ومنتجات الإضاءة الذكية وكذلك كاميرات السيارات عالية الجودة، بالإضافة إلى موديلات البروجكتور المتميز لديها.

وتعد شواحن “أنكر” هى الأفضل والأسرع على الإطلاق حيث تقوم بشحن المنتجات 80 % أسرع من الشواحن العادية بفضل بروتكولات خاصة بالشحن السريع أجرتها مع سامسونج وآبل وهواوى حيث تقوم منتجات أنكر بشحن الهاتف من صفر إلى 80 % خلال 30 دقيقة فقط، بالإضافة إلى تقديمها ضمانات الأمان الكامل للمستخدمين والأجهزة، وهو ما جعلها تحقق نجاحات كبيرة وتحصل على العديد من الجوائز منها الجائزة الأخيرة الخاصة بالتصميم red dot award.

الجدير بالذكر أن شركة “أنكر” تحمل داخل علامتها التجارية عدة علامات أخرى كل منها متخصص فى مجاله ومنها sound core المتخصصة فى منتجات مكبرات الصوت السلكية واللاسلكية و efuy المتخصصة فى مجالات أجهزة البيوت الذكية و nebula المتخصصة فى صناعات البروجكتور المتنقل، وكذلك rova فى منتجات السيارات الذكية، والتى ستنطلق جميعا فى الأسواق المصرية فى الفترة القادمة.