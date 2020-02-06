أسوان يتفوق على الأهلي والزمالك في “ميركاتو الشتاء”

مع انتهاء شهر يناير الجمعة الماضية انتهت فترة الانتقالات الشتوية في مصر في ظل نشاط واضح بالأيام الأخيرة بعد فترة ركود شبه تام في البداية بخلاف نظيرتها السابقة التي شهدت نشاطا واضحا في عملية الانتقالات كماً وكيفاً.

وباستثناء الثلاثي مصر المقاصة وبيراميدز والمصري دعمت كل أندية الدوري الممتاز صفوفها في إطار مساعي بعضها للحفاظ على ما تحقق من مكاسب في الفترة السابقة، ورغبة البعض الأخر في تعويض تراجع النتائج.

الأهلي دخل هذا “الميركاتو” بقوة على صعيد الشراء والبيع بتعاقده مع الثنائي محمود “كهربا” من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، والسنغالي أليو بادجي من رابيد فينا النمساوي في أهم وأغلى الصفقات على الإطلاق ’ لكنه أعار في المقابل عددا من لاعبيه وعلى رأسهم صلاح محسن إلى سموحة وعمار حمدي لطلائع الجيش والظهير الأيسر حسين السيد للصفاقسي التونسي والمهاجم المغربي وليد أزارو للاتفاق السعودي.

وفي محاولة لاستعاده بريقه الغائب نجح الإسماعيلي في ضم الأوغندي الدولي باتريك كادو من نهضة بركان المغربي، والتونسي فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الاتفاق السعودي وتألق اللاعب في أول ظهور له بتسجيله هدف الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الخامسة عشرة للدوري.

وكعادته تعاقد سموحة مع عدد كبير من اللاعبين على رأسهم صلاح محسن ومحمد عبد المنعم من الأهلي ومحمد طلعت من المقاولون العرب، كما نجح الاتحاد السكندري في ضم الدولي الليبي أنيس سلتو من النجم الساحلي والمدافع السوري عمر الميداني من الكويت الكويتي، وعبد الرحمن جمال (سمانة) من مياه الدقهلية وفارس دياب حارس مرمى بيدونا الإيطالي ومحمد الصباحي من أسوان.

في أبرز الصفقات استعاد الزمالك مهاجمه الكونغولي كابونجو كاسونجو بعد انتهاء أعارته للوداد المغربي، وضم وادي دجلة الهولندي ذا الأصول الغانية رودني إنتوي من تساريسكو البلغاري، وتعاقد الجونة مع إسلام طارق حارس مرمى طنطا، الذي تعاقد مع عدد من اللاعبين على رأسهم الفلسطيني حامد حمدان من بيراميدز، ومحمد ناجي “جدو” من الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم، بالاضافة الى أحمد سالم صافي وأحمد سعيد اوكا من بتروجت، ومحمد أشرف حارس مرمى المقاولون العرب وحسين فيصل وهاني رشدي من الزمالك.

كما تعاقد نادي حرس الحدود مع التونسي أيوب بن مشارق من الأفريقي التونسي وعبد الرحمن “جبنه” من المقاولون، في حين عزز انبي صفوفه بـ أحمد علي هداف الدوري الموسم الماضي من بيراميدز والليبيري تونيا دى ليو من سلامينا القبرصي والغاني إبراهيما مورو .. واستعار المقاولون العرب أيمن حفني من المقاصة، وضم النيجيري جاكوب نجوكو من سيراميكا كيلوباترا .. ونجح نادي مصر في الاستعانة بالجامبي جابريل بوينج من النرويج .. كما تعاقد الانتاج الحربي مع كل من أحمد علي من الجونة وأحمد عفيفي من بتروجت وأحمد صابر من انبي ويوسف مرعي من الزمالك.

أما أسوان فقد استحوذ على النصيب الاكبر من الصفقات حيث ضم 10 لاعبين جدد هم مصطفي البدري ومحمد عبدالمجيد من الإنتاج الحربي ومحمد همام من حرس الحدود ومحمد رزق من طلائع الجيش ومحمد المرسي ومحمد رجب من إنبي والغاني سولومون منساه من شباب الساحل اللبناني والرواندي جيان إرانزي من رايون سبورت الرواندي بالاضافة الى يوسف اسامة نبيه ويوسف علي من الزمالك .. في حين تعاقد طلائع الجيش مع عمار حمدي من الأهلي والرواندي كيفين موهيري من المقاصة ومحمد جمال بيبو من سموحة ومحمد أشرف روقا من الزمالك بعد فسخ إعارته لإنبي وأبو بكر ديارا من إنبي.