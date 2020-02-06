فى حفل توقيع كتابه “كلام من لهب”.. حمدى الكنيسى: نخوض معركة البقاء والبناء بكل إصرار

كتبت: نجوى إبراهيم

أكد الاعلامى “حمدى الكنيسى” رئيس الاذاعة السابق أننا نخوض بكل إصرار معركة البقاء والبناء، التي تتم جوانبها ومراحلها بأدق وأحرج الاحتمالات لافتا الى اننا نتعرض لمؤامرات ومخططات أعداء الداخل والخارج ، بالإضافة إلى التركة الثقيلة التي نجمت عن سياسات أنظمة سابقة من أزمة اقتصادية خانقة وفساد وفوضى وعشوائية مزعجة..جاء ذلك خلال حفل توقيع كتابه الخامس عشر “كلام من لهب” الذى عقد بالمجلس الاعلى للثقافة بدار الاوبرا المصرية, وشارك فيه عدد كبير من الاعلاميين وابطال حرب اكتوبر المجيدة.

واضاف الكنيسى انه بدأ علاقته بالقلم قبل علاقته بالميكروفون بسنوات عديدة، لافتا الى انه تم نشر أول مقالة له وهو في الحادية عشرة من عمره.

وأكد الاعلامى “مسعد ابو هيبه”, ان هذا الكتاب تمتزج فيه رؤية الكاتب الصحفية مع رؤيته الإذاعية خاصة أن الكتاب يتضمن عددا من المقالات التي ترتبط بمرحلة بالغة الدقة في حياة بلادنا الحبيبة مصر, ويتضمن تفاصيل كثيرة عن أوضاع مصر أيام عبد الناصر وثورة ٢٣يوليو وانتصار اكتوبر العظيم، كما يطرح الكتاب من الواقع شبها كبيرا فى سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وسياسة عبد الناصر فى التوجه للتنمية والمشروعات القومية وشبها بينه بين الرئيس الراحل انور السادات فى التوجه الى سيناء وتنميتها, ويتناول المواقف السياسية والانسانية التى عاشها الكاتب الذى يعتبر اشهر مراسل حربى .

واضاف”ابو هيبه” ان الكتاب يسجل مواقف انسانية سجلها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رموز وطنية قدمت التضحيات الكثيرة من اجل مصر ومنها قبلة السيسى لرأس البطل الشهيد العقيد ساطع النعماني، وتكريمه للمساعد أول بحرس الحدود ابان حرب اكتوبر “أحمد محمد ادريس” وهو صاحب اقتراح تغير شفرة التواصل بين أفراد الجيش الى لغة نوبية لا يفهمها العدو الاسرائيلى.

وأكد “مدحت الجيار” استاذ النقد الأدبى ان هذا الكتاب يتضمن من النماذج الادبية النادرة حيث لخص فترة من تاريخ معركة عسكرية استمرت على الأقل 4 سنوات, وأكد الكنيسى فى كتابه على فكرة خلود الشعب المصرى فهو يدخل المعارك ويضحى بكل شيء من اجل الوطن ولكن فى نهاية المعركة يعود سالما, فالشعب المصرى لم يتخل عن خلوده يوما وعن حبه للحياة الكريمة والحرية, فالكنيسى يمجد الشخصية المصرية ويرصد العديد من المواقف البطولية لهذا الشعب حتى عندما يقارن بين رئيس سابق ورئيس حالى, او قائد عسكرى وأخر فهو يقول لنا ان التضحية من أجل الوطن لا تزال مستمرة .

وطالب اللواء عادل لطفى رئيس مؤسسة زايد للنشر وزير الاعلام بضرورة الاهتمام بمثل هذه الكتب الوطنية التى تنقل التاريخ حتى يتعرف شبابنا على الاحداث التاريخية مثل حرب اكتوبر من اصحابها وليس من الافلام الاسرائيلية والاجنبية.

وقال اللواء “عادل مسعود”احد ابطال حرب اكتوبر:اننا كنا نطلق على الاعلامى حمدى الكنيسى وقت الحرب المقاتل لانه كان يقاتل العدو مثلنا, وكان سلاحه هو صوته, فكان برنامجه “صوت المعركة يزلزل صدور الاعداء ويحمسنا على الاصرار والنصر.

واللواء “معتز الشرقاوى اكد ان الكتاب يركز على اهم الدروس المستفادة من حرب اكتوبر ومنها أن الجندى البسيط هو البطل الحقيقى فى معركة النصر .

اما د”حسن راتب”رئيس قناة المحور فأكد ان حمدى الكنيسى وفق كثيرا فى اختيار عنوان كتابه “كلام من لهب” فأسطر الكتاب نيران، لهب ضد كل أعداء الوطن فى الداخل والخارج، بدءاً من جماعة الإخوان الإرهابية، مروراً بدول تخطط مع أجهزة مخابرات لضرب مقدرات الوطن، حتى تتمكن من الهيمنة على كل المنطقة العربية، وصولا الى العدو الإسرائيلى المتربص بنا وبالمنطقة .

وأخيرا تم تكريم بعض رموز حرب اكتوبر المجيدة وكبار الاعلاميين ومنهم اللواء مجدى شحاته, واللواء عادل مسعود, واللواء طبيب معتز الشرقاوى, والكاتب الصحفى ثروت شلبى.