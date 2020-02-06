لليوم الثالث..إستمراراحتجاجات تجار الخضار بالاسكندرية على نقل الوكالة

كتب احمد سلامة

لليوم الثالث على التوالى استمرت احتجاجات تجار وكالة الخضار فى منطقة الحضرة بسبب قرار هدم الوكالة ونقلها الى اطراف مدينة برج العرب غرب الاسكندرية .. حيث تجمع العشرات منهم حول مخازن ومحال الوكالة وارسلوا استغاثات الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب للتدخل لتأجيل تنفيذ الازالة حتى يتم توفير مكان قريب ومناسب لهم.

وكانت شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية قد عقدت اجتماع الاسبوع الماضى وأصدرت بيانا، أكدت فيه على ضرورة مراعاة قرب الموقع الجديد المقترح لنقل سوق “الوكالة” بمنطقة الحضرة ضمن خطة التطوير التي تجريها أجهزة الدولة بالمحافظة، حتى لا يتم تحميل المستهلك أعباء إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة النقل في حالة اختيار مكان بعيد عن المدينة لإنشاء سوق بديل.