رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد عدد من الأكمنة والإرتكازات الأمنية بشمال سيناء

تفقد الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من الأكمنة والإرتكازات الأمنية علي الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء , كما تابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش ، والذى يؤدى مهامه فى تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية علي شبه جزيرة سيناء . كما إلتقى الفريق / محمد فريد بعناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وإعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت فى القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء ، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار فى إقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائياً والإستمرار فى تهيئة المناخ الملائم للإستثمار والتنمية الشاملة بسيناء . كما إستمع سيادته إلى آراء عدد من المقاتلين وإستفساراتهم فى مختلف المجالات وطالبهم بضرورة الحفاظ علي أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدى لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة ، مشيداً بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار علي الوفاء بالمهام المقدسة التي يكلف بها المقاتلين لحماية مقدرات الشعب المصرى . وقام الفريق / محمد فريد بتكريم المتميزين تقديراً لآدائهم لمهامهم بكل تفان وإخلاص فى القضاء على الإرهاب خلال الفترة الماضية . حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .