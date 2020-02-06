“بيجو تكنولوجي” تستعرض أمام السفير السنغافورى فرص الأعمال الواعدة فى مصر

استضافت شركة بيجو تكنولوجى السنغافورية الرائدة فى صناعة الإنترنت المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفداً رفيع المستوى من مؤسسة “إنتربرايز سنغافورة”، خلال زيارة قام بها إلى القاهرة بدعوة من سفير سنغافورة بمصر “دومينيك جوه كيان سوي”. وخلال اللقاء، استعرض جاكسون ليو، المدير العام لشركة “بيجو تكنولوجي” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، على الوفد والحضور تصوراته حول أداء السوق المصرى وأفضل ممارسات الأعمال والفرص المتاحة فى الدولة.

وخلال اللقاء، سلط ليو الضوء على الجهود الهائلة التى بذلتها شركة بيجو والأشواط التى قطعتها فى تأسيس عملياتها فى القاهرة، مصر، والتى أصبحت تشكل اليوم منصة إقليمية حيوية تضم أكثر من 300 متخصص، يتولى معظمهم أدواراً ذات صلة بمجالات التقنية.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الشركة فى القاهرة تتولى فى المقام الأول المسئولية عن حلول جودة المحتوى وضمان صلتها بالقيم الثقافية لمستخدمى BIGO LIVE (منصة بث الفيديو العالمية) فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما قام الوفد السنغافورى بزيارة إلى مكاتب شركة بيجو فى القاهرة وتعرف على مجالات استخدام الذكاء الذكاء الاصطناعى فى الشركة. وخلال الزيارة التقى الوفد كبار مسئولى إدارة الشئون القانونية والمالية فى بيجو للتعرف عن كثب على آلية إعداد وإنجاز الأعمال فى مصر.

وتحدث جاكسون ليو، المدير العام لشركة “بيجو تكنولوجي” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، قائلاً: “نحن نرى فى مصر البلد الذى يكتسب أهمية بالغة بالنسبة لنا، وذلك بالنظر إلى ما يتسم به من بيئة تشغيل جذابة ويتيح إمكانية الوصول إلى الكفاءات المهنية عالية الجودة، ونحن فى بيجو نسعى باستمرار إلى الاستثمار فى مجالات وفرص الأعمال الجديدة”. وأضاف: “الشباب المصرى يمتلك المؤهلات والدافع، كما أنهم يبحثون دائماً عن الفرص المواتية لاستعراض وإثبات مهاراتهم ومواهبهم فى المنطقة وفى جميع أنحاء العالم. واليوم، بعد أن استكملنا بنجاح تأسيس عملياتنا ومزاولة أنشطتنا بسرعة وكفاءة، فإنه من دواعى سرورنا البالغ أن نكون المصدر المرجعى الأول للشركات الأخرى عالمية المستوى فى سنغافورة والتى تتطلع إلى استكشاف فرص أعمال جديدة وواعدة فى مصر. وأود فى هذا الإطار أن أثنى على هذه المبادرة المتميزة التى أطلقها وقادها سعادة السفير جوه”.

ومن جانبه، أعرب السفير جوه، عن تقديره وامتنانه لشركة “بيجو تكنولوجي” ورؤيتها نحو تحقيق النجاح فى مصر. كما أثنى على مكانة بيجو الريادية فى مصر وحضورها كشركة سنغافورية بارزة متخصصة فى مجال التكنولوجيا.

وتأكيداً على التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت “بيجو تكنولوجي” عن مسابقة للمنح الدراسية فى مجال الذكاء الإصطناعى للشباب الموهوبين فى مصر والدول العربية الأخرى. وفى إطار المسابقة، سيحظى الفائزون بفرصة اكتساب الخبرة العملية من خلال العمل فى أحد مكاتب بيجو فى سنغافورة أو القاهرة أو سيليكون فالي، وذلك كجزء من جولة عالمية مدتها 90 يوماً، وستتاح فرصة التواصل عن قرب مع بعض من أبرز رواد التكنولوجيا فى العالم.

الجدير بالذكر أن بيجو تكنولوجى تمتلك حالياً خمسة مراكز للبحث والتطوير تقع فى سنغافورة والولايات المتحدة والشرق الأوسط والهند والصين، إلى جانب أكثر من 20 مكتباً حول العالم. ولدى الشركة أيضاً ثلاثة مكاتب فى منطقة الشرق الأوسط والقاهرة ودبي، والمكتب الأحدث لها فى الأردن، بالإضافة إلى مكتب آخر فى تركيا، كما يوجد لدى الشركة 30 مكتبا فى أوروبا.