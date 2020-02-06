وزير النقل يشهد إنطلاق تنفيذ مشروع اعادة رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل عدد 12 محافظة كمرحلة اولى

بعد أقل من 24 ساعة من توقيع اتفاقية تنفيذ اعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل عدد 12 محافظة كمرحلة اولى بين وزارتي النقل والتنمية المحلية شهد اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وبحضور رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، ورئيس وقيادات هيئة الطرق والكباري والشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع

بدء رفع كفاءة وتطوير الطريق من بركة السبع حتى التقاطع مع طريق قويسنا / شبين الكوم والذي تنفذه شركة الصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق ( FDR ) ، حيث يتم رفع كفاءة الطريق الحالي بطول 8كم وعرض متوسط حوالي 7.5 متر ، وذلك بإسلوب إعادة التدوير للرصف القديم ( FDR ) مع التثبيت بالأسمنت ،ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5سم .

و صرح وزير النقل أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لاعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لاهميتها فى استخدام ناتج كشط أو ازالة الاسفلت وتدويره مرة اخرى، بما يحقق عدم اهدار المواد و الخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال مضيفا أن تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات يأتي فى إطار خطة الدولة للتنمية ولتقديم مستوى خدمة عال للمواطنين، ومواكبة النهضة التى تمت فى مجال الطرق والكبارى من خلال المشروع القومى للطرق ولتيسير حركة الانتقال داخل المحافظات وربطها مع الطرق الرئيسية

كما تفقد وزير النقل أعمال تطوير طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي حتى بركة السبع حيث تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ عدد 6 كباري علوية على الطريق بتكلفة قدرها 900 مليون جنيه وتشمل ( كوبري الشرقاوية – كوبري قلما- -كوبري طوخ – طنبشا -كوبري صفط الحرية- كوبري دسونس – أم دينار -كوبري كفر الدوار) بالإضافة الى رفع كفاءة الطريق في المسافة من بنها حتى دفرة بتكلفة قدرها 167 مليون جنيه .

وصرح وزير النقل أنه قد وجه خلال الجولة بالصيانة المستمرة للكباري الحالية بالطريق لافتا إلى أن تطوير وتوسعة طريق الاسكندرية الزراعى سيساهم في القضاء على الاختناقات المرورية على الطريق وتيسير حركة المرور ونقل الأفراد والبضائع بين محافظات الدلتا والحد من الحوادث المرورية لضمان سلامة مستخدمي هذا المحور الحيوي