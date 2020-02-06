“اورنچ مصر” تشارك فى حملة متعددة الأهداف للحفاظ على النيل وإعادة تدوير المخلفات

دعماً للجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية للتوعية بقضايا الحفاظ على المياه وأهمية النيل فى ظل الموارد المائية المحدودة وبحضور كل من المهندس إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة، وهند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، وتيسير عبدالفتاح، رئيس حى جنوب الجيزة، والمهندس عاطف مبروك، مدير حماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، ومحمود مغربى، مدير نادى الكشافة البحرية بالجيزة، وبسمة داود، ملكة جمال مصر للبيئة، أعلنت “اورنچ مصر” أسرع شبكة فى مصر، عن مشاركتها فى حملة بيئية متعددة الأهداف لرفع المخلفات من النيل وإعادة تدويرها بالتعاون مع مؤسسة “شباب بيحب مصر” (YLE).

موظفو اورنچ يشاركون فى الحملة التى تستهدف التوعية بأهمية الحفاظ على أهم مصدر للمياه فى مصر

وتطوع موظفو اورنچ للمشاركة فى جمع المخلفات البلاستيكية والعضوية بأنواعها المختلفة من نهر النيل حيث قاموا بجمعها من نهر النيل وفصلها فى أكياس بلاستيكية حسب النوع ثم تم تسليمها بعد الانتهاء إلى مؤسسة “شباب بيحب مصر” التى ستتولى عملية تدوير المخلفات.

وبدأت الحملة بشرح تفصيلى قدمه أحمد فتحى، رئيس مؤسسة “شباب بتحب مصر” عن أهداف الحملة التى تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والبعد البيئى، وكيفية التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية والمواد العضوية الضارة بالبيئة.

تستهدف الحملة التى تشارك فيها “اورنچ مصر” فى إطار مسئوليتها المجتمعية، تسليط الضوء على خطورة إلقاء النفايات الصلبة فى نهر النيل والتوعية بالآثار السلبية للمخلفات البلاستيكية والعضوية على نهر النيل والثروة السمكية التى تؤثر بشكل مباشر على صحة المصريين.

أهداف الحملة تتضمن حماية البيئة وترشيد استهلاك المواد البلاستيكية والتعريف بالآثار الإيجابية لعمليات التدوير

وبهذه المناسبة، أكدت هالة عبد الودود، مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر”: “نحن سعداء للغاية بمشاركتنا فى هذا الهدف النبيل الذى نسعى من خلاله إلى تحقيق نتائج جيدة وملموسة ومن أهمها إلقاء الضوء على قضية فى منتهى الأهمية، وهى المياه وكيفية الحفاظ عليها من التلوث إلى جانب تشجيع المصريين وحثهم على الاهتمام بالسلوكيات الصحيحة فى حياتهم “.