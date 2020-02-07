جولة تفقدية لوزير النقل  لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

في إطار متابعة تنفيذ أعمال المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بطول 100 كم، والذي صدق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري الذي يعتبر احد اهم الشرايين المرورية التي تخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحري والقبلي..

حيث تفقد الوزير عدد من قطاعات الطريق والتي بدأها بالمسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج حيث يجري انشاء طريق داعم بواقع ٣ حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة ٧ حارات بكل اتجاه كما سيتم توسعة نفق سعد الدين الشاذلي اسفل الطريق الداعم وتوسعة جميع الكباري والانفاق بتلك المسافة كما تابع الوزير اعمال الاتربة وانشاء طبقة الاساس والحوائط الساندة واعمال الخوازيق ووجه بضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية في كافة قطاعات الطريق وأن يتم تكثيف المعدات وان تتم اعمال نظافة الطريق على مدار الساعة، مشيرا إلى أن الطريق الدائري سيكون نموذجا رائدا للطرق التي يتم تطويرها وصيانتها، وأن يشهد انطلاقة خدمية مميزة في كافة قطاعاتهوأضاف وزير النقل ان أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق الدائرى لرفع مستوى خدمة الطريق و إستيعاب أحجام المرور الكبيرة و تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق و تقليل إستهلاك الطاقة للمركبات لافتا إلى أن أعمال التطوير تشمل توسيع كافة قطاعات الطريق الدائري من 4حارة و4حارة في كل اتجاه ليكون 8حارة و8حارة في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك وفي القطاعات التي لاتسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق مثل قطاع الاوتوستراد /المنيب حيث ستتم التوسعة الى 7حارة و7حارة في كل اتجاه..وفيما يتعلق بأعمال صيانة الطريق الدائرى صرح الفريق مهندس كامل الوزير ان وزارة النقل تقوم بأعمال صيانة شاملة للطريق الدائرى مشيرا الى تنفيذ اعمال الصيانة العاجلة لكباري وانفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية و الصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة مضيفا انه يتم أيضا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الانارة وكذلك أعمال النظافة كما تم وضع تنظيم و آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل من تنقل المواطنين..