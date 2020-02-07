“تجمع السويس”ينظم ندوة لعرض فيلم “إبن البواب”..ويكرم مجموعة من الفنانين

نظم حزب التجمع عرض ندوه لفيلم ابن البواب للمخرج السويسي المبدع محمد نعمان،الخميس ٦ فبراير بمقر حزب التجمع بفيصل بالسويس وحضر الندوه لفيف من امناء الأحزاب.. وعقب الندوه تم تكريم المخرج ونخبة من فناني السويس.

اسماء الفنانين المكرمين:

الفنان المخرج المبدع/محمد نعمان مخرج فيلم ابن البواب مع فناني المسرح الذين أثروا ف الحركه المسرحيه بالسويس

الفنان/حربي تمام

الفنان/سيد الخولي

الفنان/عبد الفتاح قدوره

الفنان المرحوم/ابراهيم على حسن

الفنانه/احلام سعد

الفنانه المعتزله/ساميه الصغير

الأستاذة/نبيله شحاته

وما زال العطاء مستمر من الفنانين وسوف نواصل معكم تكريم الفنانين الذين أثروا ف الحركه المسرحية بالسويس

“والله ولي التوفيق”

صرح بذلك الأمين العام/إسماعيل راضي يونس