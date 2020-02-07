“تجمع السويس”ينظم ندوة لعرض فيلم “إبن البواب”..ويكرم مجموعة من الفنانين
نظم حزب التجمع عرض ندوه لفيلم ابن البواب للمخرج السويسي المبدع محمد نعمان،الخميس ٦ فبراير بمقر حزب التجمع بفيصل بالسويس وحضر الندوه لفيف من امناء الأحزاب.. وعقب الندوه تم تكريم المخرج ونخبة من فناني السويس.
اسماء الفنانين المكرمين:
الفنان المخرج المبدع/محمد نعمان مخرج فيلم ابن البواب مع فناني المسرح الذين أثروا ف الحركه المسرحيه بالسويس
الفنان/حربي تمام
الفنان/سيد الخولي
الفنان/عبد الفتاح قدوره
الفنان المرحوم/ابراهيم على حسن
الفنانه/احلام سعد
الفنانه المعتزله/ساميه الصغير
الأستاذة/نبيله شحاته
وما زال العطاء مستمر من الفنانين وسوف نواصل معكم تكريم الفنانين الذين أثروا ف الحركه المسرحية بالسويس
“والله ولي التوفيق”
صرح بذلك الأمين العام/إسماعيل راضي يونس