في لقاء أمين حزب التجمع بسوهاج مع وكيل وزراة التربية والتعليم:وعود عاجلة بحل مشكلة طالبات مدرسة بناويط الثانوية المشتركة

إلتقى حمادة فرغلى امين حزب التجمع بسوهاج مع السيد الدكتور عمر شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج..زيارة القيادي في حزب التجمع للدكتور شلتوت كانت لعرض بعض مشكلات التعليم والذى وعد سيادتة بحلها ..

وقال “فرغلي ” :”وكيل الوزارة وعد بحل جميع ما قمنا بعرضة على سيادتة واستقبل بمكتبة وفد من طالبات الثانوية العامة بمدرسة بناويط الثانوية المشتركة التابعة لمركز المراغة محافظة سوهاج ..وكان لقاء ايجابى من سيادتة بوعد بحل واحتواء مشكلة الطالبات بالصف الثانى الثانوى وهم يتضررون من عدم ظهور النتيجة رغم حضورهم الامتحان بمادة الكمياء والجغرافية”