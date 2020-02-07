فى اطار اعلان الرئيس السيسى 2020 عاماً للثقافة والوعى وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء :6 ايام لمهرجان دندرة الاول للموسيقى والغناء بقنا

فى اطار اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2020 عاماً للثقافة والوعى وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة اقامة فعاليات الدورة الاولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى على مدار 6 ايام متصلة فى الفترة من 27 فبراير حتى 3 مارس المقبل والذى يعد اول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة بدعم من الدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار ومحافظ قنا اللواء اشرف غريب وجامعة جنوب الوادي ، واشارت انه يمثل شرياناً جديداً للقوة الناعمة فى صعيد مصر وياتى تجسيداً لايمان الدولة بدور الابداع فى بناء الانسان والمجتمع ، مضيفة انه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف اعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكافة صوره ، وتابعت ان المهرجان يعد نموذجا ايجابيا لتكاتف مؤسسات وهيئات الدولة الوطنية باعتباره نتاج للتكامل بين وزارتى الثقافة والسياحة والاثار ممثلان فى كل من دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض ، هيئة تنشيط السياحة وتابعت ان هذة التجربة ستمتد الي مختلف محافظات مصر وان المحطة القادمة ستكون بمحافظة الشرقية بهدف استخدام القوة الناعمة في بناء الانسان وكأداة فاعلة لإظهار الوجه الحضاري للثقافة والفنون المصرية .

يذكر ان برنامج فعاليات مهرجان قنا للموسيقى والغناء يشمل عروضا فنية لنجوم الطرب العربى وفرق الشباب ذات التجارب الفنية المتفردة منهم مدحت صالح ، على الحجار ، هشام عباس ،نسمه عبد العزيز ، دينا الوديدي ، مي فاروق ، وفرق مسار اجباری ، بلاك تيما ، وسط البلد الى جانب فرقة الاقصر للفنون الشعبية .