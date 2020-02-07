فاطمة خير تكتب:”قطب” والطريق إلى المشنقة..هل يعيد التاريخ نفسه؟

*بقلم فاطمة خير .

ما الأخطر: الكلمة أم الفعل؟

يبدو الفعل بالتأكيد أقوى تأثيراً، فيما أن الكلمة أبعد تأثيراً، فالكلمة هي التي تخلق الفعل، لا فعل دون فكرة بالأساس، والفكرة تظهر في صورة كلمة، والكلمة تتحول إلى فعل في لحظةٍ ما، سواء على يد قائلها أو غيره.

مؤخراً عرضت عدة شاشات مصرية فيلم وثائقي من جزئين بعنوان “قطب”، من إنتاج “وحدة الأفلام الوثائقية” في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رؤية وكتابة أحمد الدريني، سيناريو وإخراج شريف سعيد، يحكي الفيلم ويوثق رحلة حياة سيد قطب، المفكر الأشهر لجماعة الإخوان المسلمين، مستنداً إلى وثائق يتم نشرها للمرة الأولى، وتتضمن وثائق قضية تنظيم 1965، وأحكام الإعدام التي طالت قطب واثنين من أهم رجال الجماعة الإرهابية، ومزيلاً الهالة الكاذبة التي تعمد التنظيم ترويجها طوال سنين طويلة، عن إعدام سيد قطب بسبب أفكاره لا بسبب ضلوعه في التخطيط وقيادة تنفيذ عمليات إرهابية، ونسف فكرة المثالية عن المفكر الدموي والأشرس في تاريخ الجماعة الحديث، وكذا عن قيم ومبادئ أفرادها.

أثبت كلٍ من الفيلم الوثائقي والتحقيق الاستقصائي الذي نشره الدريني في صحيفة “الوطن”، كيف أن شباب الجماعة المتورطين في قضية تنظيم 1965، هم الذين حكموا مصر في السنة السوداء من يونيو 2012 إلى يونيو 2013، حين انزاحت الغمة ولفظهم جسد الأمة المصرية! هكذا وبوضوح ومباشرة يشرح العمل الوثائقي الاستقصائي، كيف أنه لا يمكن الاستهانة بشاب يؤمن بفكرة، أياً كانت تلك الفكرة بشكلٍ عام، فما بالنا إذا كانت هذهِ الفكرة معادية للمجتمع وكافرة بالوطن وتستحل الدماء وتؤمن بالعنف سبيلاً وحيداً لأخذ حقوقاً تراها بتأثير مفكر مضطرب الفكر!

في الأغلب لم يكن يتصور الضالعين في التخطيط لجرائم التخريب التي لم تُنَفذ بعد القبض على أعضاء التنظيم في عام 1965، أن أصغر الشباب وقتها سيتمكنون من حكم هذا البلد العتيد..مصر، ولا حتى هم أنفسهم، ربما أن تلك كانت أحلاماً يدركون هم أنفسهم أنها أحلام، لكن في لحظةٍ تاريخية شديدة التعقيد، تحقق السيناريو الأسوأ وصار هؤلاء في مكانة لم يتوقعوها هم ولا من قاموا لتجنيدهم لصالح التنظيم، الذي كان مخلصاً لأفكار مفكره “قطب”، تنظيم يهدم ولا يبني، ثم كان ما كان والذي نعرفه جميعاً، فلا هم كانوا قدر المهمة ولاكانوا يليقون بكرسي سرقوه غصباً؛ فنالوا تماماً ما يستحقون.

لكن..هل انتهى الدرس؟هل تعلمنا أن الفكرة أصل الفعل؟ وأن الإرهاب فكرة بالأساس وكلمة قادرة على توصيله لنفوس تشتاق للبحث عن دور؟ سواء بحسن نية أو بنية مغرضة تبحث عن المكاسب أياً كانت الوسيلة؟ هل استطعنا أن نزيح هؤلاء للأبد؟ هل قضينا على منابع الإرهاب؟ الإجابة بكل تأكيد :لا .

كلنا نعرف الحقيقة لكننا نتقن دفن رؤوسنا في الرمال، ربما بمنطق أن “ربنا هيسترها أكيد زي ما سترها قبل كده” وهو منطق تفكير كثير من المصريين عموماً، أو باعتبار أن كل زمن يشيل شيلته! تذكروا جيداً أن تنظيماً أسسه رجل في عشرينات القرن الماضي ورحل عن الحياة قبل منتصف القرن في وقت تألقت فيه الفنون والاتجاهات الفكرية وبدا المجتمع “كوزموبوليتانياً”، ثم أحياه مجدداً رجل في خمسينات وستينات القرن نفسه، بل أنه وضع قواعده الفكرية التي سار عليها التنظيم وشبابه الذي كان لا يزال غضاً وهو في سجن امتد لعشر سنوات! ثم خرج لينفث سمومه في مجتمع بدا وقتها ذو قيم “تقدمية” متطلعة للحداثة، ولم ينه موته مفعول تلك السموم، فقد أُعدِمَ وأقرب مساعديه لكن شبابه الذي كان قد التقم طعم الفكر المتطرف أكمل المسيرة في مجتمع كان “تحت السيطرة”، وبعدها بكل تلك السنوات، جلس هؤلاء على كرسي حكم مصر!

الفكرة هي أخطر سلاح، والإيمان بها لا تشفي منه السجون، إذا كانت الفكرة من نوعية أفكار سيد قطب الدموية المحرضة على الدولة والمكفرة للمجتمع، فهل نجونا من ألفكاره ومنابعها؟ الإجابة: لا.

المعركة لا تزال على أشدها بين الأمة المصرية ومناصريها، وبين أعداء الأمة والدولة المصرية، لاتزال الأفكار رابضة واثقة من أدواتها وفرصها في التقدم والحفاظ على مكاسبها، طالما أن أي حديث عن التجديد وضرورة فرز كتب التراث والتعامل معها بنظرة تناسب العصر؛ يتم تصويره للناس وكأنما هو اقتراب من المحظور ومحاولة للمساس بثوابت الدين، هو خلط مقصود للاحتفاظ بكهنوت يحمي مصالح أصحابه، لكن بوضوح شديد كلنا قد عايش نتائج ذلك، فلطالما هناك فكرة تعادي الأمة المصرية والمجتمع ، وطالما أن هذه الفكرة تمنح القداسة لأصحابها لتجعلهم دولة فوق الدولة، وتصور الدين على أنه رؤيتهم هم للدين؛ فنحن في الخطر لم نزل، وسيواجه أبنائنا المستقبل نفسه بعد سنوات لا يعلمها سوى الله، كل ما في الأمر أن التاريخ سيعيد نفسه بالضرورة، ولعل معركةً دائرةً الآن تعكس ضراوة الحرب بين أصحاب التمسك بالقديم سواء عن قناعة أو لحماية مكاسب لا يرون حياتهم دون السلطة التي تمنحهم إياها، وبين أنصار التجديد لوجه الله والوطن، وما الحديث عن “توثيق الطلاق” إلا رأس جبل الجليد، وكلنا نعرف ذلك ، وربما أن دعوة الباحث والمفكر إسلام بحيري لاعتبار ما ورثناه من كتب التراث هي “تاريخ التراث والفقه”وليس متن ما نحتاج من أحكام مستقاة من قوانين الإسلام وفلسفته السمحة الرحبة؛ هي الدعوة الأكثر عصرية وصدقاً وهي الأبسط بلغة العصر وهي ميراث الفلاسفة التنويريين والمجددين منذ بداية نهضة الأمة المصرية.

هي معركة حياة أو وموت..نعم بوضوح ومباشرة، فإما أن نتخذ الخطوات الواضحة اللازمة لقطع رأس الأفعي، أو نرضي ضمائرنا مؤقتاً بقطع ذيلها؛ فيما “قطب” آخر الآن يربي شباباً يحلمون بعرش الأمة المصرية استناداً “للحاكمية”.

والله ومصر من وراء القصد.