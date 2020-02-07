وزير النقل في مواقع العمل بمشروع رفع كفاءة طريق بنها /المنصورة:الانتهاء من تنفيذ كباري صهرجت وبشلا وطنامل وكفر شكر وفتحها امام حركة المرور ساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وتقليل زمن الرحلة من بنها الى المنصورة

في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل لتسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جوله تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها /المنصورة، بطول 73 كم لحل التقاطعات السطحية

حيث تفقد القطاعات الاربعة للطريق، والتقى بالمهندسين والعمال وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الطرق وكذلك الانتهاء من إتجاه المنصورة بكوبري اسنيت قبل نهاية الشهر الجاري والانتهاء من إتجاه القاهرة بكوبري اسنيت بالتزامن مع الانتهاء مع المشروع بالكامل قبل نهاية يونيو القادم

خاصة وان كوبري اسنيت هو

احد الكباري الخمسة بالمشروع وحيث تم الانتهاء من تنفيذ الاربعة كباري الاخرى وهي كباري صهرجت وبشلا وطنامل وكفر شكر وفتحها امام حركة المرور مشيرا الى انها ساهمت في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الافراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها الى المنصورة وتقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به وكذلك القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري مشيرا الى أنه مع الإنتهاء من المشروع سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق

لافتا الى أن مشروع تطوير طريق بنها / المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالى، و أعمال تامين سلامة المرور وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب مضيفا ان المشروع سيخدم حركة انتقال الافراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره .

بعدها توجه الفريق كامل الوزير لمتابعة أعمال انشاء كوبري دكرنس العلوي والذي يبلغ تكلفته 250 مليون جنيه ويبلغ طوله 1250 م ويشمل المشروع، إنشاء كوبري علوي أعلى فم البحر الصغير متقاطع مع طريق دكرنس بطول 950 متر طولي باتجاه المنصورة – دمياط بعرض 12م، كما يوجد مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 متر، وذلك بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمة وزيادة مستوى الآمان على الطريق كما يقع هذا الكوبري على إزدواج طريق المنصورة مدخل كوبري طلخا، ومن المخطط الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي يونيو 2020