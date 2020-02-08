في لقاء شباب “تجمع قنا” مع نائب المحافظ :طرح رؤية “الحزب” لمواجهة مشاكل ومطالب الشباب 

التقي الخميس قيادات اتحاد الشباب التقدمي بقنا مع السيد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا مقدمين التهاني على تولي تلك المسؤولية وفيما أكد أحمد عبد الواحد امين شباب المحافظة ” أن اللقاء كان الهدف منه تقديم رؤية اتحاد الشباب التقدمي في العديد من القضايا التي تهم الشباب وتفعيل المبادرات الشبابية في محافظة قنا وجذب قطاعات كبيرة من الشباب نحو المبادرات المجتمعية بمحافظة قنا التى تمس الشباب في العديد من القطاعات وخاصة في التعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة ” ..فيما أكد مكاريوس جاد الله امين شباب قوص ” أن اللقاء كان يهدف الي التأكيد على وضع رؤية حول تفعيل مشاركة الشباب في مراكز الشباب والاندية الرياضية .. صرحت ندى عاطف عضو المكتب الطلابي أن اللقاء تحدث حول ضرورة التنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية المهتمة بأنشطة الشباب والطلاب المختلفة من مراكز الشباب وقصور الثقافة لثقل مواهب الشباب .ذكر محمود سلامة امين بندر قنا بإتحاد الشباب أن عقد لقاءات مع الشباب بشكل مستمر والوقوف حول قضاياهم والعمل على حل مشاكلهم سيساهم في فتح قنوات تنسيق وتفاهم مع متطلبات الشباب وفي نهاية اللقاء أكد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا على سعادته بلقاء شباب حزب التجمع والاستماع لرؤية شباب حزب التجمع .