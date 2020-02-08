في جولة تفقدية لوزير النقل بمحطتي مصر والمنيا للسكك الحديدية : زيادة عدد شبابيك ومنافذ بيع التذاكر في 94 محطة بالتزامن مع بداية الفصل الدراسى الثانى

كتبت- رضا النصيرى

في بداية جولته اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من محاور النيل في صعيد مصر تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية محطة مصر بالقاهرة حيث تفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني

وشدد الفريق مهندس كامل الوزير على قيادات السكة الحديد، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى إعلام الركاب عبرالاذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات وكذلك استمرار تلقي كافة استفسارات المواطنين حول مواعيد قيام القطارات والشكاوى والمقترحات على الارقام المخصصة لذلك كما أكد الوزير على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد خاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر ، حيث سيتم البدء كمرحلة أولى ب4محطات رئيسية وهي محطات( مصر بالقاهرة- الجيزة – مصر بالإسكندرية – سيدي جابر ) ،كما أكد الوزير على ضرورة الإلتزام بمنظومة أكشاك البيع الجديدة بالمحطات بحيث يختص كل كشك بنوع معين من مجالات البيع (أكشاك للمنتجات الغذائية – أكشاك لبيع الجرائد والكتب – أكشاك لخدمات المحمول) ويميز بلون معين مضيفا انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بتسهيل حصول الركاب على التذاكر ،حيث تم زيادة عدد شبابيك ومنافذ بيع التذاكر حيث تم تشغيل ١٢٨ شباك بعدد ٩٤ محطةوجاري فتح و تشغيل منافذ أخرى كما تم إتاحة امكانية رد الراكب للتذاكر قبل موعد قيام القطار ب ٢٤ ساعة وذلك بجميع المحطات كما ينطبق ذلك ايضا على الركاب الحاجزين عن طريق النت والموبيل وترد لهم مستحقاتهم بنفس الطريقة التي تم الحجز بها مشيرا الى أن هيئة السكك الحديدية قامت بتعديل تركيب بعض القطارات مثل قطارى ١٨٦ / ١٨٥ بورسعيد / سوهاج وبالعكس ليضم ٣ عربات مكيفة بالاضافة الى عربات مميزة ابتداء من10/2/2020 وذلك لخدمة محطات خط بنها / بورسعيد والمتوجهين للوجه القبلى والعكس ،ثم استقل وزير النقل قطار رقم980 من القاهرة حتى المنيا واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة وخلال لقائه مع عدد من الركاب أكد الوزير ان العمل يجري على قدم وساق لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية سواء في البنية التحتية او في الوحدات المتحركة (جرارات – عربات ) او من حيث تأهيل العنصر البشري واشاد عدد من الركاب بالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمة وانتظام مواعيد قيام القطارات ،وفي محطة المنيا للسكك الحديدية كان في استقبال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي حيث تفقد الوزير المحطة ووجه بتطوير رصيف البضائع كما اطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت عن استعدادها لتلقي كافة استفسارات المواطنين حول مواعيد قيام القطارات وكذلك الشكاوى والمقترحات الخاصة بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب على أرقام التليفونات الأتية : 01220008807 — 01220008806 — 01274422925 .