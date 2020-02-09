رسالة دكتوراه بمعهد الكبد تكشف حاجة التمريض لمعرفة تدابير مكافحة العدوى بمستشفيات المنوفية

حصلت الباحثة فاطمة محمد عبد الله مشرفة تمريض بمعهد الكبد القومى بشبين الكوم على درجة الدكتوراة عن رسالة بعنوان(تأثير برنامج تدريبى بخصوص ممارسة الاحتياطات العالمية لمكافحة العدوى بين ممرضات الامومة)

أجرت الباحثة الدراسة على100ممرضه تتراوح أعمارهم بين 20 /40عاما كعينة عشوائية بقسم التوليد وأمراض النساء فى المستشفى الجامعى ومستشفى شبين الكوم التعليمي

قامت الباحثة بطرح60 سؤالا لقياس معرفة الممرضات بممارسة تدابير الوقاية الشاملة لمكافحة العدوى(تدابير قياسية عالمية) من حيث غسل الايدى والوقاية الشخصية واستخدام الأجهزة والأدوات وكذا التخلص من النفايات

كشفت النتائج ان درجة ممارستهم التدابير الوقائية العالمية جاءت اقل من60%وتفاوتت المستويات بين اقل من المتوسط وجيد

أكدت الباحثة انه بعد خضوع عينة الدراسة لبرنامج تدريبى على ممارسة التدابير الوقائية العالمية كان للبرنامح أثر ايجابى وفعال فى تحسين أداء الممرضات بعد معرفتهم الاحتياطات العالمية فى مكافحة العدوى وأشارت ان تعليم الممرضه له أثر واضح بمعرفتها التدابير الوقائية اضافة للسن الصغير كانت أكثر قابلية واستعدادا للمعرفة والممارسة لتدابير السيطرة على العدوى كما كان للبرنامج التدريبى فارق كبير فى ممارسة النظافة الشخصية وحقن السلامة وايضا فيما يتعلق بأجهزة الوقاية الشخصية ومعرفة وممارسة التنظيف والتطهير والتعقيم وممارسة ادارة النفايات

أوصت الدراسة بضرورة التدريب الروتينى لجميع عمال الرعاية الصحية وليس للتمريض فقط كما أوصت بالتقيد الصارم والمنتظم بالاحتياطات القياسية فى جميع الأوقات لتقليل النتائج الضارة وضرورة خلق الوعى حول إجراءات الإبلاغ فى حالة التعرض المحتمل كما دعت لتوافر الوقاية بعد التعرض والبروتوكول فى جميع الظروف السريرية

طالبت الباحثة بضرورة التوعية المستمرة وإعطاء المعلومات والارشادات بكل جديد كما فى فيروس كورونا حاليا وأكدت أن التوعية يجب أن تمتد لأطفال المدارس والزائرات الصحيات والمدرسين اضافة لتوفير المستهلكات من صابون لغسيل الايدى وفوط للتجفيف اضافة لنظافة البيئة كما أكدت أن الاهم هو تطبيق التدابير الوقائية بأساليب مكافحة العدوى وليس المعرفة فقط!

أشرف على الرسالة ا.د ايناس قاسم استاذ بكلية التمريض جامعة المنوفية وا.د عزة محمد عبد العزيز استاذ بمعهد الكبد القومى ود سهير احمد فؤاد مدرس تمريض بكلية التمريض جامعة المنوفية