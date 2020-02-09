لإزالة المعوقات أمام المستثمرين: نائب محافظ المنيا ورئيس هيئة الاستثمار يتفقدان المنطقة الصناعية

المنيا – اسامه سيد عبد العال

تفقد الدكتور محمد محمود ابوزيد نائبا عن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية، يرافقه المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك ضمن الزيارة التي يجريها وفد الهيئة للمحافظة ، لمتابعة سير العمل داخل المنطقة الصناعية، وبحث المعوقات والتحديات التي تواجه المنطقة الصناعية والمستثمرين ودراسة إيجاد آليات لحل تلك المشكلات وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء ناصر العبد مستشار رئيس الهيئة، اللواء حسام الحداد رئيس قطاع المكتب الفني بالهيئة، مجدي النبراوي رئيس قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة، محمود سعد رئيس جهاز المنطقة الصناعية، وليد مختار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعدد من رجال الأعمال، وممثلي البنوك والجهات المعنية .

تفقد نائب المحافظ ورئيس الهيئة خلال الجولة، مصنع الجيزة لتنمية الصعيد لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، مصنع قسطور للكربونات، مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الصناعية، مصنع الصعيد للمركزات والعصائر.

ناقش نائب المحافظ، التحديات التي تواجه أصحاب المصانع للعمل على سرعة حلها، ووضع آليات للتطوير وتقديم الدعم للمشروعات الاستثمارية الكبرى التي تعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك بهدف إزاله كافة المعوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد عقد اجتماعا مع وفد الهيئة والمستثمرين بالمحافظة ، حيث أكد خلال الاجتماع ، على وجود خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين ، وفقا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا ان الدولة تدعم المستثمر الجاد، وتقف بجانب المستثمر الجاد المتعثر حتي يتم حل مشكلته ، لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم المشروعات المتوقفة ودفعها للعمل وجذب أكبر عدد من المستثمرين.

أوضح المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة، أنه تم اختيار محافظة المنيا كأولى المحافظات للزيارة وعقد لقاء مع المستثمرين ، لافتا أن إزالة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ، تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثماري قوى لضخ استثمارات جديدة، وأوضح أن الهدف من الزيارة الاستماع إلى اقتراحات وأراء المستثمرين وتذليل كافة الصعوبات.