عقوبات مالية وتهديدات صارمة للاعبى نادى الاتحاد بعد تدهور أداء الفريق

عقد مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى اجتماعا بحضور برئاسة محمد مصيلحى رئيس النادى واعضاء مجلس الادارة وجميع اللاعبين والمدير الفنى الكابتن طلعت يوسف لمناقشة اوضاع الفريق بعد النتائج السيئة التى وصل اليها الفريق خلال الفترة السابقة وكان آخرها الهزيمة من نادى أسوان فى المباراة التى اقيمت بالاسكندرية . وتقرر خلال الاجتماع إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن نتائج و أداء الفريق، كما قرر المجلس أيضاً خصم مبلغ 30 ألف جنيه من كل لاعب. وشدد رئيس النادى على كامل دعم و مساندة مجلس إدارة النادى للجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف حتى نهاية المسابقة، مؤكداً أن الإدارة الفنية للفريق صاحبة بصمة واضحة وأشاد الجميع بها منذ بداية الموسم وأشار مصيلحى إلى أنه يُقدر تمام حالة الغضب التي أنتابت جماهيرالنادى عقب لقاء الأمس والأداء الباهت الذى قدمه الفريق ، موضحاً أن جماهير زعيم الثغر العظيمة الوفية هي الداعم الدائم للنادى وشريك فى رحلة زعيم الثغر فى الكسب أو الخسارة مطالباً الجميع بالوقوف صفا واحدا.حتى يتحسن اداء الفريق . كانت حالة من السخط الشديد والهجوم على بعض اللاعبين قد سادت اوساط الجماهير فى النادى عبر وسائل التواصل الاجتماعى وداخل اروقة النادى منذ ليلة أمس مطالبين بفسخ عقود بعض اللاعبين والتعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق