خلال منتدى خالد محي الدين:لماذا نرفض “صفقة القرن”؟

قال عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، إن اعلان صفقة القرن هي إعلان إسرائيلي بامتياز ولكنه قدم في البيت الأبيض وبحضور الرئيس الأمريكي، ويذكرنا هذا المؤتمر بالجريمة التي حدثت في حق المجتمع الدولي من خلال احتلال فلسطين، ولم يسئ هذا الاعلان لفلسطين فحسب بل لجامعة الدول العربية، ومبادرة السلام العربية، وهو ما جعل الشعب الفلسطيني بأكمله يرفضه، وربطه الرئيس محمود عباس ربطًا تاريخيًا بين إعلان ترامب وبلفور وهو أمر صحيح والفرق بين هذين الحدثين هو 103 سنة، والحقيقة أن الشعب الفلسطيني لا يواجه الحركة الصهيونية بل اعضاء مجلس ادارة العالم الذي توافدوا للقدس لإحياء ذكرى معسكرات اوشفيتز في بولندا أثناء المحرقة النازية، وبالطبع لسنا مع المجازر ضد الانسانية ولكننا نجد ان الرئيس ماكرون يعلن حينها ان العداء للصهيونية هو عداء للسامية، وأن رفض اسرائيل هو عداء للسامية، وأقاموا نصب تذكاري في أرض القدس مع ان الجريمة ارتكبت بارض أوروبية وايد اوروبية، فما ذنب فلسطين، ومن هنا نقول تحية لكل فلسطيني، فهذا الشعب يواجه كل هذه الامبراطوريات والمسيحية الصهيونية، التي اعتبرت فلسطين أرض ميعاد لليهود، ولهذا نجد ان الشعب الفلسطيني يواجه كل القوى الدولية والتي لم تعترف في إعلان بلفور بوجود فلسطينيين ولكنهم الان ولسخرية القدر يعترفوا ان هناك شعب اسمه فلسطين ويعرضون له دولة من الانفاق والاسوار لشرعنة وجودهم.

جاء ذلك خلال الندوة الرابعة 10 من منتدى خالد محيي الدين السياسي الذي يقيمه حزب التجمع الأربعاء من كل أسبوع، والتي كانت بعنوان “فلسطين من بلفور الى ترامب”، وذلك بحضور لفيف من السفراء والاعلاميين والشخصيات العامة والقومية.

وأعلن “مغاوري” أن حزب التجمع سيقيم سلسلة من الفعاليات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وإلقاء الضوء على خطورة المؤامرة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، موجهًا التحية إلى موقف اجتماع وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية والذي رفض ما يسمى بـ صفقة القرن، والمؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وحتى سكرتير عام الامم المتحدة اعلن التمسك بقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه قال السفير أشرف عقل سفير مصر الأسبق بفلسطين، ان هناك خطة اسرائيلية ممنهجة على الشعب الفلسطيني، تصعد من سلسلة اعمال العنف مؤخرًا وتستهدف كسر عزيمة الشعب الفلسطيني للقبول بتلك الخطة، وذلك يأتي عبر توسيع الاستيطان واستمرار بناء جدران الفصل العنصري وتحويل أراضي الضفة الى معازل، واستمرار تهويد القدس، وتواصل العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني، واستمرار فرض الحصار على غزة، ومن ناحية التشريعات هناك ما سمي بقانون القومية اليهودية، وغيرها.

وأضاف “‘عقل” أن مقدمات صفقة القرن هي ان الإدارة الأمريكية استغلت حالة الانقسام التي يعيشها الشعب الفلسطيني لإعلان هذه الصفقة والتي يمكن تسميتها بتصفية القرن، وقبل الخوض يمكن الاشارة الى مقدماتها والتي اتت عبر إقرار الرئيس الأمريكي 13 قرار سابقين للصفقة نفسها ومنها، الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، وتقليص المساعدات المالية لمنظمة الأونروا، نقل السفارة الامريكية للقدس، قطع المساعدات المالية عن الاونروا نهائيًا، وتحديد ارقام اللاجئين بـ 40 الف فقط، وقطع المساعدات المالية عن الحكومة الفلسطينية، ووقف دعم مستشفيات مدينة القدس المحتلة، واغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، واغلاق حساباتها البنكية، واقتطاع مبلغ 10 مليون دولار من برامج تعليمية شبابية فلسطينية، وطرد السفير الفلسطيني حسام زملط من واشنطن، دمج القنصلية الامريكية مع السفارة في القدس، ولم تعد الولايات المتحدة تعتبر المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية بما يتفق مع القانون الدولي.

وتابع: ان ما مضى هم 13 قرار من ترامب منذ مجيئه للسلطة لخدمة اسرائيل وتصفية القضية الفلسطينية، وكان القرار الـ 14 هو ما اسماه صفقة القرن في الإعلان الذي كان في البيت الأبيض جانب حليفه نتنياهو، والخطة تتضمن ضمان استمرار السيطرة الاسرائيلية على الاراضي التي احتلتها في 67، وضم كتل استيطانية في الضفة للسيادة الاسرائيلية، وبقاء القدس موحدة تحت السيادة الاسرائيلية، وتتعهد اسرائيلي بالحد من النشاط الاستيطاني في الضفة لمدة 4 سنوات وهي الفترة الممنوحة للسلطة الفلسطينية لتوافق على الصفقة، والدخول في المفاوضات، ويبقى وضع الحرم الشريف كما هو عليه، ويحتفظ الاردن بمسئولياته على المسجد الاقصى، وتوفر الخطة عدد مليون فرصة عمل في حال قبول الفلسطينيين التفاوض، وتضخ 50 مليار دولار للبنية التحتية والمشروعات، ولن يسمح لدولة فلسطين الوليدة بإنشاء ميناء أو مطار في المرحلة الأولى، ويتم ربط غزة بالضفة من خلال نفق، والخطة تؤكد على رفض أي لاجئ فلسطيني، ولا حقوق في التعويضات، وغيرها من الأمور.

وقال “عقل” إن المسئولية تقع على عاتق العرب الآن، وهناك خطوات يجب القيام بها لمواجهة هذا الامر مثل، رفض الصفقة بصورة واضحة، وانجاز المصالحة الفلسطينية باسرع وقت ممكن، وخلق جبهات اخرى جديدة بعيدًا عن الأمم المتحدة ومنعها من أن تكون وسيط دولي، واستغلال الأوضاع الداخلية من التشظي في إسرائيل، استغلال وضعية فلسطين في الأمم المتحدة كعضو مراقب، وعضويتها في أكثر من 100 منظمة دولية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية، لتدعيم المطالب الفلسطينية، قيام المؤسسات الفلسطينية بكافة الخطوات القانونية دوليًا، ويجب إيجاد حاضنة عربية قوية للقضية الفلسطينية، والبناء على قرار اجتماع وزراء الخارجية العرب، يتعين على الجامعة العربية أن تتولى زمام التحرك ولا تكتفي بالبيان، واحياء وتنشيط لجنة المتابعة العربية، وضرورة تخصيص مساحة مناسبة للقدس في الإعلام العربي، والخطاب الديني الإسلامي والمسيحي، وعلى القوى الشعبية والسياسية رفع مستوى اهتمامها بالقضية الفلسطينية واعادتها القضية المركزية الأولى، وغيرها من الأمور التي نستطيع ان نفعلها لمساندة القضية.

ووصف الدكتور حازم أبو شنب، القيادي في حركة فتح، وسفير فلسطين الأسبق في باكستان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالمهرجين الذين يتحدثون داخل مسرحية هزلية أمام الإعلام، مطالبًا بضرورة قراءة النص الإنجليزي لصفقة القرن؛ لأنها تختلف تماما عما تم تقديمه باللغة العربية، حيث اتسمت بالخطورة، كونها تنهي الوجود الفلسطيني بالكامل، وتضع خريطة للاحتلال مفتوحة الحدود من أعلى في إشارة إلى توسع الاحتلال في حدوده، كونه لا يكتفي بابتلاع دولة فلسطين التاريخية فحسب، بل هناك تأكيد وإشارة إلى ضرورة الاعتراف الفلسطيني بالأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال.

وأشار السفير إلى موقف رئيسة مجلس النواب المنتخبة، والتي ردت على ترامب بتمزيق كلمته عندما رفض أن يصافحها، معلنة أن هناك انقسامًا سياسيًا حول صفقة القرن، مشيرًا إلى أن ما جاء به ترامب هي شركة تطوير عقاري كما وصفها جاريد كوشنر، يريدون أن يحلوا قضية فلسطين بإقامة كومبوند “تجمع سكني”، وهذا هراء، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن ينسى من وقف معه موقفًا شريفًا، ومن ذهب يطبع مع العدو الذي يقتله، ويسلب أراضه لكي يدفع الحساب من دماء الشعب الفلسطيني، والأراضي العربية المحتلة.