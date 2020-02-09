لأول مرة فى مصر وبأحدث التقنيات الترفيهية.. عروض “Blue Man Group” من Cirque Du Soleil Entertainment Group

تقدم شركة «Dino Activations» الشريك الرسمى لمجموعة «سيرك دو سوليه» للترفيه العالمية فى مصر، ولأول مرة أحد أكثر العروض التجريبية التفاعلية شُهرة فى جميع أنحاء العالم Blue Man Group من إنتاج السيرك العالمى “سيرك دو سوليه”.

“Blue Man Group” إنتاج ضخم تفاعلى يتميز بلوحات فنية بأعلى التقنيات والتفاعل التكنولوجى والبصرى يأسر حواس وعقول المشاهدين ليجعلهم يخوضون تجربة مميزة تحت سماء القاهرة التى ستملأ سماؤها أضواء العرض. ويعد هذا العرض فريدا من نوعه حيث يمنح الأطفال والآباء والأمهات القدرة على رؤية تجربة مليئة بألوان الحياة، ويوفر تجربة حسية مميزة.

ومن المُقرر أن يُقام العرض داخل مركز المنارة الدولى للمؤتمرات فى القاهرة فى الفترة ما بين 23 إلى 28 مارس 2020، وتتوفر تذاكر العروض حاليا على Tickets Marche.

ومن جانبه قال محمد عامر رئيس مجلس إدارة شركة داينو اكتيفيجن: “حان الآن الوقت بأن تستمتع الأسرة المصرية بأحدث وأقوى العروض العالمية على أرض مصر، والشركة فخورة برعاية وتنظيم هذا الحدث فى مصر لأول مرة، لتشجيع أشكال مختلفة من الفنون، مشيرا إلى أن عرض Blue Man Group يعد من أكبر الفاعليات الفنية والترفيهية التى يعشقها الجمهور العالمى.

وتوقع عامر أن يشهد الحدث إقبالا كبيرا من الجمهور المصرى الذى يعشق كل ماهو جديد، مؤكدا أن الحدث سيضمن له تجربة مميزة وفريدة تعتمد على الإبهار فى العرض، واستخدام كافة التقنيات الحديثة المستخدمة فى المسارح العالمية.

وتشتهر فرقة Blue Man Group بألوانها النابضة بالحياة وروحها النشطة وأدائها التفاعلى الذى يوفر ترفيهًا عالى الجودة ليستمتع به جميع الأعمار. كما قدمت مجموعة Blue Man Group بأدواتهم الفريدة والنابضة عروضًا فى أكثر من 25 دولة. ويعتمد العرض على الحركة والأداء غير اللفظي، مما يجعله حدثًا عالميًا يحظى بتقدير الجماهير فى جميع أنحاء العالم حيث حضر هذا العرض أكثر من 35 مليون شخص من جميع الأعمار فى جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن Dino Activations تأسست عام 2010، وهى وكالة للتسويق التفاعلى للعلامات التجارية العالمية، حيث قامت بتفعيل تجارب فريدة من نوعها من جميع أنحاء العالم إلى قلب مصر. وهى أيضا الشريك الرسمى لعروض ديزنى العالمية، وغيرها من العلامات التجارية العالمية.

ومن المنتظر أن تعمل الوكالة خلال عام 2020 مع مجموعة سيرك دو سوليه الترفيهية وفيلد انترتينمينت من أجل عام كامل من اللحظات التى لا تنسى للأسرة المصرية والسوق المصرى.