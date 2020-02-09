“كامل الوزير” ينقى خلافه مع وكيل لجنة النقل بالبرلمان بسبب شراكة برصف طرق بلقاس

بخصوص ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود خلاف بين وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير والنائب وحيد قرر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بخصوص طلب الأخير إسناد عملية رصف الطرق الداخلية بمركز بلقاس لشركة معينة وذلك (ضمن مشروع إعادة تأهيل الطرق المحلية داخل 12 محافظة كمرحلة أولى )،تنفي وزارة النقل هذا الخبر وتؤكد أنه عار تماماً من الصحة فلم يحدث أن طلب النائب إشراك أي شركة في أعمال التنفيذ في هذا المشروع أو أي مشروعات أخرى كما أنه لم يتدخل في تحديد الطرق التي سيتم رفع كفاءتها وصيانتها ورصفها داخل مركز بلقاس حيث أن هناك لجنة مشترك بين وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية ممثلة في مديريات الطرق بالمحافظات هي التي قامت بتحديد الطرق التي سيتم رفع كفاءتها وصيانتها ورصفها داخل الاثنى عشر محافظة وقد وافق واعتمد نتائج عمل هذه اللجنة وزيرا النقل والتنمية المحلية

وتهيب وزار النقل السادة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أي أخبار مغلوطة عن الوزارة خاصة وأنها تؤدي دورا خدميا هاما لخدمة ملايين المواطنين يوميا