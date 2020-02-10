استياء اوساط شباب الخريجين في الاسكندرية من قرار التعيين بدون مرتب ..واستمرار حملات الازالة

كتب احمد سلامة -دينا صاموئيل

صدق اللواء / محمد الشريف #محافظ_الإسكندرية على قرار وزارة التربية والتعليم الخاص بإعلان فتح باب التطوع للعمل كمعلم متطوع لسد العجز بمدارس محافظة الإسكندرية واصدرت المحافظة بيانا اعلنت فيه ان التقديم سيكون لمدة أسبوع بداية من غداً الأحد الموافق 9 فبراير وحتى الأحد 16 فبراير كما اعلنت ايضا عن شروط التقدم وهى .. • إستيفاء ” نموذج التقديم ” من الراغب في العمل التطوعي . • صورة بطاقة الرقم القومي (تكون سارية ) . • أصل المؤهل العالي التربوي أو أصل المؤهل العالي المناسب + دبلوم تربوى . • الموقف من الخدمة العسكرية (بالنسبة للذكور) واضاف البيان أن مديرية التربية والتعليم ستقوم بالإعلان عن موعد ، ومكان المقابلات الشخصية ، وفقا للجدول المعلن بكل إدارة تعليمية. وستقوم مديرية التربية والتعليم بالإعلان عن موعد ، ومكان المقابلات الشخصية ، وفقا للجدول المعلن بكل إدارة تعليمية. من جهة اخرى اثار الاعلان حالة من الاستياء اوساط الشباب من الخريجين العاطلين عن العمل وأعلن الكثير منهم على وسائل التواصل الاجتماعى رفضهم العمل بدون مقابل ويقول “حسن محمود “خريج كلية التربية جامعة الاسكندرية ان الاعلان هو استخفاف بعقولنا وتسائل كيف لشاب انفقت عليه الاسرة طوال سنوات تعليمه وينتظر الحصول على وظيفة املا فى بدأ حياته العملية ثم يقبل العمل مجانا . وزيرا لتنمية المحلية يجتمع مع محافظ الاسكندرية من جهة اخرى اعلنت محافظة الاسكندرية ان اللواء/ محمود شعراوي #وزير_التنمية_المحلية ، قد استقبل بمقر الوزارة اللواء/ محمد الشريف #محافظ_الإسكندرية وذلك لمتابعة الجهود التي تقوم بها المحافظة للاستفادة من مياه الأمطار واستغلالها بصورة جيدة ، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها في هذا الشأن بما يساعد في تصريف مياه الأمطار بطريقة تعود بالنفع علي المحافظة خاصة في ظل التعاون القائم في هذا الملف مع جامعة الاسكندرية . وتابع وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع جهود تحسين الموارد الذاتية للمحافظة ، وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية بما يساهم في استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة ، بالإضافة إلي الحفاظ علي حقوق الدولة من أملاك المحافظة المستأجرة بما يساعد في زيادة الموارد وتوفير دخل إضافي يساهم في تمويل بعض المشروعات الجارية خاصة مشروعات البنية التحتية . و تم استعراض جهود المحافظة في الاهتمام بمنطقة كورنيش الأسكندرية وتحصيل حقوق الدولة كاملة ، وشدد اللواء محمود شعراوي علي أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحزم على أي تعديات على أراضى وأملاك الدولة خاصة مع بدء الموجة الـ15 لإزالة التعديات وإعادة حق الشعب . كما تم مناقشة واستعراض مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التعامل بحسم مع أي اشغالات تعيق حركة المرور أو المواطنين من أبناء المحافظة أو المترددين عليها من المحافظات الأخرى . وأكد وزير التنمية المحلية علي ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تقصير في أداء العمل والتعامل بحسم مع أي شكل من أشكال الفساد لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة . كما تابع الوزير جهود المحافظة في ازالة التعديات علي بعض المصارف أو أملاك الدولة خاصة في منطقة كينج مريوط ، وطالب شعراوي بالاستمرار في تلك الجهود خلال الفترة المقبلة مع ضرورة تقديم كافة التسهيلات للراغبين في التقنين وتحصيل حق الدولة ، وتشجيع المواطنين في هذا الشأن .

استمرار حملات الازالة لأعمال البناء المخالف

وفى ضوء مواصلة حملات التصدى لأعمال البناء المخالف بنطاق حي العامرية أول. وبناء على تعليمات سمير صدقي رئيس الحي و بحضور امحمد عبد الله سكرتير عام الحي ورئيس وحدة الإزالة وجميع الإدارات المعنية بالحي ومهندس هيئة السكة الحديد وقوات من الأمن المركزى وقوات من قسم العامرية أول وتحت إشراف حكمدار غرب الإسكندرية تم القيام بحملة إزالة لتنفيذ القرار رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٢ الصادر من هيئة السكة الحديد بالموجه الخامسة عشر بنطاق الحي بإجمالي مساحة ٥٠٣٦ م٢ عبارة عن مباني وعشش بجوار مساكن مرغم . يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد . وجاري إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لإستعادة الإنضباط و فرض القانون . وقوات من قسم العامرية أول القيام بحملة إزالة لتنفيذ:- ١- عدد ٤ قرارات إزالة صادرة من المجلس الأعلى للآثار بالموجه ١٥ بنطاق الحي بإجمالي مساحة ٦٢٥ م٢ بمنطقة سيدى بلال بالنهضة عبارة عن منزل واسوار . ٢- تنفيذ عدد ١٥ قرار إزالة صادرة من وزارة الموارد المائية والري بإجمالي مساحة ٣١١٦٨ م٢ بمنطقة النهضة ترعة فنجرى