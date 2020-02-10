هشام صقر وبسمة يفتتحان مهرجان اسوان بـ”علم الوصول”.. والعرض التجاري للفيلم قريبا

يسافر خلال أيام الي مدينة اسوان بجنوب مصر المخرج هشام صقر والفنانة بسمة لحضور فعاليات مهرجان اسوان لأفلام المرأة والذي سيعرض فيلمهم “بعلم الوصول” في حفل افتتاحه اليوم ١٠ من فبراير بالإضافة لعرض أخر يوم ١١ من الشهر نفسه ولقاء لهم مع الصحافة لمدة نصف ساعة في اليوم نفسه.

بالإضافة لمشاركته في مسابقته الرسمية.

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الافلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الافلام الكبرى. تدور أحداثه الفيلم حول “هالة”، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

يشارك في بطولة الفيلم: “بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى عسل ورفل عبدالقادر”، ويشارك في إنتاجه شركتا “White Feather” لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم “فاينال كت” في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.

وعبر هشام عن سعادته بالمشاركة قائلا ” ” انا سعيد جدا بمشاركة الفيلم في مهرجان اسوان وخصوصا انه اول مهرجان مصري للفيلم وأرى ان حركة السينما المصرية في اخر كام سنة شئ ايجابي جدا وكل تجربة بتزق وتساعد التجربة اللي تليها”.

أما بطلة الفيلم الفنانة المصرية بسمة فعبرت عن فخرها وسعادتها بمشاركة الفيلم في مهرجان مصري يعبر عن قضايا المرأة وكرم عدد كبير من رائدات العمل السينمائي العربي.

على صعيد اخر حصل الفيلم على تصريح العرض العام من الرقابة وجاري تحديد موعد عرضه التجاري والعرض الخاص له قريبا.