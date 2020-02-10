الناقد الدكتور كمال رمزي يتولى الاشراف على الدورة 23 للمهرجان القومي للسينما خلفا لسمير سيف

اصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قرارا بتولي الناقد الدكتور كمال رمزي الاشراف على استكمال أعمال الدورة الثالثة والعشرون للمهرجان القومي للسينما المصرية خلفا للراحل الدكتور سمير سيف .

يذكر ان كمال رمزي احد اهم نقاد السينما في مصر والعالم العربي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام ١٩٦٨ وله العديد من الكتابات والاسهامات النقدية في مجال السينما منها ” الانسان المصري على الشاشة ، سعد نديم رائد السينما التسجيلية، الفن بين العمامة والدولة ، صلاح التهامي ..عصر التفاؤل، محمود مرسي عصفور الجنة والنار وغيرهم من الكتابات والمقالات النقدية التي ساهمت في تشكيل اجيال من المهتمين بالفن السابع كما شارك في لجان تحكيم العديد من مهرجانات السينما المصرية والعربية كان اخرها رئيسا للجنة تحكيم الدورة ٤٦ لمهرجان جمعية الفيلم المصري.