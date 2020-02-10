الصيادون العائدون من اليمن يعربون عن تقديرهم للقيادة السياسية علي ما بذلته من جهود مخلصة لعودتهم للوطن

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالصيادين الذين تم إنهاء أزمة احتجازهم من قبل السلطات اليمنية بعد دخولهم المياه الاقليمية بها وذلك بعد تدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإفراج عنهم. واكدت المحافظ أنه سيتم التنسيق مع مدير أمن دمياط و كافة الجهات المعنية لاستخراج بدل فاقد لبطاقات الرقم القومي و جوازات السفر وجميع الأوراق الرسمية الخاصة بهم وكذلك التصاريح التى يتم استخراجها من قبل هيئة الثروة السمكية مضيفة أنه سيتم صرف التعويض اللازمه لهم. وأوضحت الدكتورة منال عوض حرص كافة الأجهزة على تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه الصيادين وتأمينهم من خلال توعيتهم بضرورة الالتزام بمعايير السلامة البحرية . وفى سياق متصل.. توجهت محافظ دمياط بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس الجمهورية على جهود سيادته المبذولة لرعاية المصريين فى الداخل والخارج، مؤكدة ان ما تشهده مصر الآن تعد ملحمة من العمل المشترك لتأمين وحماية أبناء الوطن.