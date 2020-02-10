رئيس “النواب” :مشروع قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين تحفظى ومؤقت

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين هو تحفظى ومؤقت. وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة ، اليوم الاثنين، التى بدأت مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، “هو قانون تحفظى ومؤقت لفترة معينة، ويغطى الفترة ما قبل الحكم على الشخص أو الكيان من المحكمة لكونه إرهابي أو كيان إرهابي”. وشدد عبد العال على أن خطورة ظاهرة الإرهاب هى التى فرضت مثل هذا القانون الذى يستوفى المعايير العالمية، و لاقى ثناءا لمسه خلال حضوره عددا من المؤتمرات الدولية لأن مصر اتبعت معيار استخدام القانون لتطبيق الاجراءات الواردة فى نصوصه وليس إصدار قرارت. واستطرد ” الإدرج يكون بقرار من المحكمة بناءا على طلب النيابة العامة، ومدتها مؤقتة”