ارتفاع حصيلة استرداد الاراضى بالعاصمة الى 142 ألف م2

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أجهزة محافظة القاهرة تمكنت أمس من استرداد 27500 م2 ناتج تنفيذ 13 قرار إزالة بأحياء منشأة ناصر ومصر القديمة والتبين ليصل اجمالى ما تم استرداده من اراضى الدولة المتعدى عليها حتى الآن 142 ألف م2 . وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار الحملات يوميا والتعامل بكل حزم مع حالات التعديات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على اراضى الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز لترسيخ هيبة الدولة واسترداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدي على أملاك الدولة. وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بإعداد تقارير متابعة يومية بما يتم على ارض الواقع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على الاراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها فى اقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين . وأكد محافظ القاهرة أن كافة أعمال إزالة التعديات تأتي وفقًا لضوابط محددة وفي الحالات التي وجهت بها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى كتلك التي لم يتم التقدم بطلبات لتقنينها والحالات التي قُدمت عنها طلبات تقنين لكن لم يثبت مقدم الطلب جدية في استكمال الإجراءات وسداد رسوم الفحص والمعاينة، أو الحالات التي لم تتوافر بها شروط التقنين. وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما تواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها لتحقيق المستهدف من الموجة 15 ، تقوم اللجان المختصة بالمحافظة بإجراءاتها للتقنين للجادين، وتسليم العقود، واستكمال أعمال الفحص والمعاينة لكافة الحالات التي تتوافر لها الشروط.