مفاجآت أوسكار 2020: فيلم كوري جنوبي الأفضل لأول مرة .. والجوكر “فينكس” أفضل ممثل

شهد مهرجان أوسكار في نسخته الثانية والتسعين التي أقيمت على مسرح (دولبي ) بهوليوود هذا العام العديد من المفاجآت، حيث حصل الفيلم الكوري الجنوبي “طفيلي” على جائزة أفضل فيلم في الجوائز التي تقدمها أكاديمية فنون وعلوم السنيما الأمريكية.

وفاز فيلم “طفيلي” بجائزة أفضل فيلم روائي طويل بعد تغيير مسمى الجائزة إلى أفضل فيلم عالمي بدلا من فيلم بلغة أجنبية ليصبح أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يحصل على هذه الجائزة، كما حصل مخرجه بونج جون على جائزة أفضل مخرج في منافسة مع مارتن سكورسيزي وتود فيليبس وسام ميندز وكوينتن تارانتينو، بالإضافة إلى حصول الفيلم على جائزة أفضل سيناريو أصلي في منافسة مع أفلام (1917 ) و(أخرجوا السكاكين) و(قصة زواج) و(حدث ذات مرة في هوليوود).

ولأول مرة أيضا، يحصل الممثل الأمريكي خوان فينيكس على جائزة أوسكار أفضل ممثل في رابع ترشيح له للحصول على الجائزة عن دوره في فيلم (الجوكر) بعد منافسة تضمنت كلا من أنطونيو بانديراس وليوناردو دي كابريو وآدم درايفر وجوناثان برايس.

كما فازت رينيه زيلويجر بجائزة أوسكار أفضل ممثلة للمرة الثالثة في تاريخيها في الترشيح الخامس لها على دورها في فيلم (جودي) في منافسة تضمنت كلا من سينثيا إيريفو وسكارليت جوهانسون وسيرشا رونان وتشارليز ثيرون.

وفاز براد بيت بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (حدث ذات مرة في هوليوود) في منافسة مع نجوم كبار مثل توم هانكس وأنتوني هوبكنز وآل باتشينو وجو بيشي ، وفازت لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم قصة زواج في المنافسة التي تضمنت ترشيح نجمات مثل سكارليت جوهانسون وكاثي بيتس وفلورنسا بف ومارجو روبي.

وحصل فيلم (جوجو رابت) على جائزة أفضل سيناريو مقتبس في منافسة مع أفلام (الأيرلندي) و(الجوكر) و(نساء صغيرات) و(البابين).

وكانت الفنانة يسرا قد شاركت في حفل الأوسكار هذا العام، كعضو في أكاديمية الفنون والعلوم المنظمة للأوسكار وضمن لجنة التحكيم، وبعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا، من 59 دولة للمشاركة ضمن لجنة التحكيم.