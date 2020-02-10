وزارة الخارجية: بعثاتنا بالخارج توفد مهمات قنصلية فى المناطق البعيدة عن مقارها للتيسير على المواطنين

أعلنت وزارة الخارجية أن البعثات المصرية بالخارج تواصل إيفاد مهمات قنصلية إلى المناطق التي تبعد عن مقار السفارات والقنصليات لتقديم كافة الخدمات القنصلية التي تقدمها البعثات بمقراتها الرئيسية للمواطنين المصريين بها.

وذكرت الخارجية – في بيان اليوم ـ أن هده المهمات تأتي في إطار حرص البعثات المصرية بالخارج على تيسير خدماتها القنصلية على المواطنين المقيمين بمناطق تبعد عن المقرات الدبلوماسية.

ونظمت القنصلية العامة المصرية في الرياض، مهمتين قنصليتين منذ بداية العام الجاري لكل من منطقة حفر الباطن والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية استمرت ثلاثة أيام في كل من المنطقتين، وأنهت البعثة في منطقة حفر الباطن 280 معاملة قنصلية، و1177 معاملة في المنطقة الشرقية.

كما أوفدت القنصلية العامة المصرية في جدة مهمة قنصلية إلى محافظة أبها، استمرت خمسة أيام، أنهت خلالها 503 معاملات قنصلية، فضلاً عن زيارة سجن أبها العام ومراجعة النيابة العامة والمحكمة الجزائية والاستئناف والتنفيذ لتفقد أحوال المساجين المصريين.

* الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية