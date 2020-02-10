حزب التجمع وجريدة الأهالي ينظمان دورة تدريبية حول “ثقافة الإعلام السياسى من أجل رفع كفاءات المتدربين الجدد فى المجال الصحفى والإعلامى”

تعلن أمانة الإعلام بحزب التجمع تنسيقاً مع جريدة الأهالي ،وموقعها الإليكتروني عن فتح باب الانضمام لشباب الصحفيين من الطلبة والخريجين الجدد,والمتدربيين في الصحف القومة والحزبية والخاصة، وكذلك مراسلى جريدة الأهالى وأمناء إعلام “الحزب” فى المحافظات, في البرنامج الإعلامى الأول (التدريبى التطبيقى التنويرى المهنى) حول ثقافة الإعلام السياسى, من أجل رفع كفاءات المتدربين الجدد فى المجال الصحفى والإعلامى. حيث يتم فتح باب الالتحاق والمشاركة فى البرنامج، من خلال مقابلات شخصية بمقر الجريدة (ا شارع كريم الدولة ميدان طلعت حرب, وسط البلد, القاهرة), بدايةً من 7 فبراير وحتى 21 فبراير 2020 م يومي السبت و الأربعاء من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الثالثة عصراً ،خلال تلك الفترة على أن يتم إعلان أسماء المقبولين ممن ينطبق عليه الشروط فى موعد أقصاه 28 فبراير2020 م, لتبدأ الدورة التدريبية يوم 7 مارس 2020 م وذلك فى مقر حزب التجمع وجريدة الأهالى، يوم السبت من كل أسبوع.ويمكن التواصل للإستفسار عبر الواتس على الرقم: 01279017033 ،أو01286826229 ..ومرفق لحضراتكم في هذه الدعوة ،البرنامج التدريبى كاملاً بالتفاصيل،التى تتضمن شروط الانضمام والالتحاق وموعد المحاضرات وورش العمل التدريبية, ومميزات المنحة التدريبية المجانية. يشرفنا ويسعدنا مشاركتكم,, أمين إعلام حزب التجمع ،ورئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة الأهالي عبدالوهاب خضر ، بالتعاون مع د. دينا محسن المسئول التنفيذى للبرنامج التدريبى، والباحثة بمجال الإعلام السياسى ومؤسس صالون طه حسين التنويرى..

البرنامج التدريبى كاملاً بالتفاصيل:

تتشرف أمانة الإعلام بحزب التجمع ،وجريدة الأهالي وموقعها الإليكتروني ، بتقديم المشروع التدريبى المتكامل (أكاديمى، مهنى، إعلامى، سياسى) لشباب الصحفيين من الخريجيين الجدد والطلبة وكذلك مراسلى جريدة الأهالي في المحافظات ،وأمناء إعلام “الحزب”.

تأتى هذه الدورة إيماناً منّا بأهمية دور المجتمع المدنى فى إثراء المجال الثقافى والإعلامى والسياسى, نظراً للترابط والتشابك بين حقل الإعلام السياسى والمجال الثقافى, بهدف الاستفادة من الخبرات السياسية والإعلامية الوطنية, حيث يحاضر فى تلك الدورة مجموعة من الأكاديميين والمهنيين السياسيين والإعلاميين المتخصصين.

ويُعد هذا البرنامج التدريبى هو الأول من نوعه فى مجال تطوير الأداء الصحفى السياسى للطلبة وشباب الخريجيين المتخصصين, وهو منحة مجانية أو بمقابل رمزي يُقدمها كل من حزب التجمع وموقع جريدة الأهالى, من أجل رفع كفاءات المتدربين الجدد فى المجال الصحفى والإعلامى السياسى.

البرنامج التدريبى التنويرى التطبيقى المهنى الأول لتأهيل شباب الصحفيين وطلاب كليات ومعاهد الإعلام,,, (الموضوعات المُقترحة, المُدرّبين المتخصصين والجدول الزمنى)، على النحو الآتى:

أولاَ الموضوعات المقترحة:

١- تاريخ الصحافة الحزبية السياسى,, المعوقات والتحديات (مدرسة حزب التجمع المتمثلة فى جريدة الأهالى) نموذجاً.

٢- الإعلام السياسى من منظور المداخل النظرية والتطبيقية المختلفة (الإعلام البريطانى, الأمريكى, الروسى, الفرنسى, الخليجى, المصرى).

٣- التغطية الصحفية الحديثة للموضوعات السياسية المحلية والإقليمية والدولية.

٤- ثقافة العمل الإعلامى الاستقصائى السياسى, (الإنفوجراف والاستقصاء المًصوّر).

٥- ماهية المؤتمرات الصحفية وأدبيات التعاطى معها والاستفادة القصوى منها.

٦- الفرق بين المتحدث الرسمى والإعلامى والمستشار الإعلامى والمنسق الإعلامى ومسئول المركز الإعلامى فى مختلف الجهات والمؤسسات.

٧- الإعلام الوثائقى وتأثيراته على الصحافة التقليدية.

٨- الإعلام الرقمى وتأثيراته على الصحافة التقليدية وكيفية صناعة توازن حيوى بينهما.

٩- متطلبات الكاريزما الإعلامية والصحفية فى الاتصال والتواصل الشخصى والجماهيرى.

١٠- أبرز التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم العمل الإعلامى والقائم عليها المجالس الإعلامية المنوطة, وفقاً للدساتير المصرية القديمة وحتى دستور 2014 م.

١١- ماهية الإخراج الصحفى (جريدة الأهالى وأرشيفها نموذجاً).

١٢- التوثيق الصحفى والأرشفة الصحفية.

١٣- الموقع الإليكترونى لجريدة الأهالى وفلسفة التحديث الصحفى.