تواصل فعاليات ورش العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع البنك الدولي لليوم الثالث علي التوالي

في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بدعم التنمية في محافظات الصعيد, تواصل ورشة عمل “بناء القدرات لبناء التكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة”, والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع البنك الدولي فعاليتها لليوم الثالث علي التوالي, حيث ركزت فعاليات اليوم علي الممارسات الدولية المثلي في تحديد التكتلات وإعداد تحليل لسلسلة القيمة الخاصة بالأنشطة الاقتصادية داخل كل تكتل, وكذا سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الأطراف الفاعلة سواء كانت قطاع حكومي أو قطاع خاص, إضافة إلي استعراض الفرص المماثلة التي قد يحظي بها السوق المصري ومنهجية تشكيل هذه التكتلات ودور فريق إنشاء التكتلات الاقتصادية.

أكدت الوزارة أن تنظيم ورشة العمل يأتي تنفيذاً لخطة عملها التي تعتمد علي تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية والموارد التي تشتهر بها المحافظات المصرية بما يعمل علي تحقيق طموحات المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم وتحسين جودة حياتهم .

وأشارت الوزارة إلي أن تنظيم الورشة يأتي ايضاً في ضوء اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بدعم التنمية المستدامة في محافظات الصعيد لمحاربة الفقر وتوفير فرص عمل وخلق فرص استثمارية لاستغلال الموارد المتاحة في جميع المجالات لتحقيق تنمية شاملة من كل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية واتباع نهج قائم علي اشراك أجهزة الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية .

وأستعرض خبراء وزارة التنمية المحلية وخبراء البنك الدولي خلال فعاليات الورشة أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية واستثمار الموارد الطبيعية ، كما تم استعراض أهمية دور التكتلات الاقتصادية وتنامي دورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد وما تحققه في مجالات تنويع الانتاج بطريقة اقتصادية وزيادة معدلات الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد وتنمية الموارد البشرية واستثمار الموارد الطبيعية وزيادة القيمة المضافة .

جدير بالذكر أن ورشة العمل التي استمرت فعالياتها علي مدار 3 أيام ويشارك فيها 30 متدرباً تهدف إلي تمكين العاملين في مجال التنمية الاقتصادية في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وتعزيز قدراتهم لمتابعة تنفيذ وتسيير أنشطة التكتلات الاقتصادية بها بمشاركة ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويتولي التدريب فريق فني متخصص من الوزارة بالتعاون مع المعهد الأوروبي لدعم التكتلات الاقتصادية، ومن المقرر أن تنظم الوزارة ورشتين جديدتين عن منهجية إعداد وتنفيذ التكتلات الاقتصادية خلال شهري مارس وابريل 2020