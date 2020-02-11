وزارة السياحة والآثار تختتم مشاركتها في الدورة ال 62 للمعرض السياحي الدولي Salon De Vacances

اختتمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مشاركتها في فعاليات الدورة ال 62 للمعرض السياحي الدولي Salon De Vacances , الذى أقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل, وذلك في ضوء حرص الوزارة علي تكثيف التواجد المصرى بمختلف المعارض السياحية ,باعتبارها أحد آليات الترويج الفعالة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلي مصر, من مختلف الأسواق السياحية المصدرة للسياحة.

ومن جانبه أوضح السيد “رامى نظمى” عضو السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي, والمستشار السياحى السابق بمكتب بلجيكا, والذي قام بتمثيل الهيئة خلال فاعليات المعرض, أن الجناح المصري المشارك في المعرض قد شهد إقبالا كبيرا من قِبل الزائرين والوكلاء السياحيين والشركات السياحية, مشيرا الي أن رواد الجناح أعربوا عن اعجابهم الشديد بتصميمه.

كما تم خلال فعاليات المعرض تنظيم حفل بالجناح المصري تم خلاله توزيع هدايا عينية ومواد دعائية عن مصر ومقاصدها السياحية المختلفة علي جمهور الزائرين.

وكان قد افتتح المعرض السفير “خالد البقلي” سفير جمهورية مصر العربية ببروكسل بحضور السيدة ريم عرابي مديرة مكتب مصر للطيران ببروكسل.

كما أشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الي حرص الهيئة على المشاركة بكافة المنتديات والمحافل الدولية الهامة للتواصل مع شركاء المهنة الدوليين وممثلي القطاع السياحي، لافتا الي ان هذه المعارض تعد بمثابة فرصة لبحث سبل التعاون السياحي المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة الي مصر من الأسواق السياحية المختلفة، بالإضافة الي التواصل المباشر مع الجمهور.

وخلال فاعليات المعرض تم عقد عدة لقاءات مهنية مع منظمى الرحلات لاستعراض المقومات السياحية والأثرية التى يزخر بها المقصد السياحى المصرى، كما تم عقد العديد من اللقاءات الإعلامية مع أهم ممثلى وسائل الإعلام البلجيكية.

تجدر الإشارة الي أن الهيئة شاركت في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 50 متر مربع مصمم على هيئة معبد فرعونى مزود بأعمدة عليها كتابات فرعونية، بالإضافة الي تزين الجناح بالعديد من الصور الخاصة بالمقاصد السياحية المصرية الاثرية والشاطئية، كما تم وضع شاشات داخل الجناح لعرض مواد ترويجية عن افتتاح المتحف المصرى الكبير، بالإضافة الي تسليط الضوء على المقاصد السياحية المصرية المختلفة.