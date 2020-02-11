اتفاق تعاون مع “بى بى” البريطانية لتأهيل القيادات الشابة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول

شهد المهندس “طارق الملا” وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ” إيجبس 2020 “, التوقيع على اتفاقية بين الوزارة وشركة بى بى البريطانية للتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر, في إطار برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يهدف الى اعداد قيادات شابة وفق أسس علمية وعملية متقدمة .

وبموجب الاتفاقية تلتزم شركة بي بي بتنفيذ برنامج تدريبى متقدم والتدريب والتأهيل العملى لنقل الخبرة العملية المتخصصة لديها لمجموعة من الكوادر ضمن برنامج إعداد القيادات الشابة الجارى تنفيذه بنجاح ، وتأتي هذه الاتفاقية عقب نجاح المرحلة الأولى من التعاون المشترك بين وزارة البترول وشركة بى بى في هذا المجال حيث تم الانتهاء من تنفيذ برنامج تدريبى لمجموعة من الكوادر الشابة بالبرنامج ، ويتيح الاتفاق الجديد تنفيذ البرنامج لمجموعة أخرى جديدة من الكوادر.

حضر التوقيع طارق عامر محافظ البنك المركزي وبرنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بي بي البريطانية, ووقع الاتفاقية أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني وهشام مكاوي رئيس شركة بي بي البريطانية لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط .