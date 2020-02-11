مذكرة تفاهم لإنشاء أول بوابة الكترونية للبحث والاستكشاف

شهد المهندس “طارق الملا” وزير البترول والثروة المعدنية ضمن فاعليات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ” إيجبس 2020 “, التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شلمبرجير العالمية, لإنشاء بوابة مصر الإلكترونية للبحث والاستكشاف, والتي تعد أحد التطبيقات الفعلية لدعم التحول الرقمى في صناعة البترول والغاز .

وقع مذكرة التفاهم المهندس “عابد عزالرجال” الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والسيد “كريم بدوى” الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير مصر وشرق المتوسط بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي وأوليفيه لو بوش الرئيس التنفيذى لشركة شلمبرجير العالمية.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتم التعاون بين الجانبين في إنشاء وتشغيل اول بوابة الكترونية متخصصة لمشروعات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتقوم البوابة على استخدام أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المتطورة لعرض الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز، والترويج لها بآليات عصرية لجذب الاستثمار بما يسهم في اتخاذ القرار لشركات البترول العالمية بضخ استثمارات جديدة لها في مصر.

وتتضمن البوابة الجديدة قاعدة بيانات لتداول ونقل المعلومات الخاصة بمراحل الحفر والاستكشاف والإنتاج أثناء تنفيذ مشروعات البحث عن البترول والغاز بما يسهم في زيادة كفاءة المتابعة للمشروعات والمعاونة على اتخاذ القرار السليم .