رئاسة الجمهورية الجزائرية تشكر رئيس حزب التجمع

تلقي السيد عبد العال عضو مجلس النواب المصري ورئيس حزب التجمع برقية من ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية يشكره فيها السيد رئيس جمهورية الجزائر علي حظاب التعزية لوفاة الفريق احمد قايد صالح ، وقد ارسل رئيس الحزب برقية تعزية في ديسمبر الماضي تعزية باسمه وباسم قيادات الحزب لرحيل رحيل احد ابنائه العظام / احمد قايد صالح رئيس اركان حرب الجيش الوطني الجزائري ، الذي عرف طريقه منذ نعومة اظافره حينما انتسب الي جيش التحرير وهو ابن الخامسة عشر ، واختتم حياته النضالية الوطنية الشريفة بما ارساه من قيم وطنية واجراءات للحفاظ علي اركان الدولة الجزائرية الوطنية وقدم الضمانات الكافية للحراك الشعبي .. دون مغالاة او تفريط .. وعما بكل ما يملك ومعه الجيش الوطني الجزائري لتصل الجزائر الي بر الامان.