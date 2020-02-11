ارتفاع أسعار الطاقة يهدد بإغلاق المصانع

أكد المصنعون وأعضاء مجالس إدارة الشركات القابضة، والخبراء، ان استمرار ارتفاع فاتورة الطاقة الموردة للمصانع ستؤدى إلى إغلاقها، وتشريد العمالة، مطالبين بضرورة تخفيضها للنهوض بالصناعة.

وطالب مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بضرورة إعادة النظر في أسعار الطاقة بالنسبة لمصانع الأسمنت والسيراميك، بما يتماشى مع الأسعار العالمية.

وأكد الجمل، أن إعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع بما يتماشى مع الأسعار العالمية يساهم في النهوض بالصناعة المصرية، لاسيما في ظل تراجع أسعار المواد البترولية عالميا.

وأشار الجمل، إلى أن مراجعة الأسعار يساهم في زيادة قدرة المنتج المحلي على المنافسة مع المنتجات العالمية، بما يؤدي للنهوض بالاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أكد عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن ارتفاع سعر الطاقة عن الأسعار العالمية من أبرز المشكلات التي تواجه الصناعات المختلفة، وفى القلب منها صناعة الأسمدة، وصناعة الالومنيوم، حيث يبلغ سعر المليون وحدة حرارية 4.5 دولار.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، أهمية إعادة النظر في أسعار الطاقة بما يتوافق مع الأسعار العالمية، حيث أن متوسط السعر العالمى للغاز بالنسبة لصناعة المليون وحدة حرارية 2.55 دولار، وأن تحاسب الشركات سواء للغاز أو الكهرباء على الاستهلاك الفعلي وإلغاء ما يسمى بالحد الأدنى للاستهلاك، مشددا على ضرورة تخفيض رسم الصادر حتى تستطيع منتجاتنا المنافسة في الأسواق العالمية وجلب عملة صعبة.

وفى سياق متصل تعهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدراسة تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع، قائلا: “ملف تكلفة الطاقة للمصانع على طاولة اجتماعات القيادة السياسية مع الحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن هذه هي مرحلة الصناعة، وهناك تكليف واضح من الرئيس للحكومة بالاهتمام والنهوض بهذ القطاع”.

وتابع: “لا نريد تحميل الأجيال الجديدة ما تحملته الأجيال الحالية من أعباء، ويجب مساعدة الصناعة دون إحداث الخلل الذي ممكن أن تدفع الصناعة ثمنه لاحقا”، وأضاف: “اللي دفعه الشعب المصري في 5 سنوات مش قليل، اللى وصلنا ليه كان له ثمن، يجب إيجاد نقاط التوازن التي تمكن قطاع الصناعة من أسعار طاقة متناسبة دون إحداث خلل”.