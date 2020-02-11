الصدأ الأسود يهدد محصول القمح والسبب تقاوي مجهولة

هاجم مرض الصدأ الأسود والتفحم محصول القمح فور ظهور السنابل وانتشرت الإصابة في مساحات واسعة خاصة في محافظات الشرقية والدقهلية والغربية وبعض المحافظات الأخرى، نظراً لأن المرض ينتقل من حقل لآخر عن طريق الهواء، الأمر الذي يهدد إنتاج القمح خلال الموسم الحالي .

استغاث الفلاحون بمديريات الزراعة في المحافظات وتم إرسال العديد من الشكاوي إلى وزارة الزراعة لإنقاذ محصول القمح خوفاً من تكرار أزمة مبيد الحشائش الذي تسبب في حرق مساحات من القمح، وتتفاوض حاليا الشركة المنتجة له لتعويض المزارعين برعاية من وزارة الزراعة.

أرجع خبراء الزراعة انتشار مرض الصدأ الأسود والتفحم إلى استخدام تقاوي مجهولة المصدر وغير معالجة ضد المرض بسبب نقص إنتاج التقاوي من جانب وزارة الزراعة والتي تغطي فقط 30% من إجمالي التقاوي اللازمة لزراعة مساحات محصول القمح .

استخدم المزارعون وسائل مقاومة بدائية مثل إزالة النباتات المصابة وحرقها بعيداً عن الحقول وعمل مصدات هواء لمنع الانتشار بين الحقول، خاصة أن أجهزة الزراعة لم تستجب للشكاوى والاستغاثات حتى الآن.

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