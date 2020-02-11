 تسجيل رقم الموبايل ..يثير مخاوف المواطنين من إيقاف بطاقاتهم التموينية

“برجاء تسجيل رقم الموبايل”اثارت هذه الرسالة التى ظهرت للالاف من اصحاب البطاقات التموينية على بون صرف الخبز مخاوف الكثيرين من أن يكون لذلك علاقة بإيقاف البطاقات أوعمليات التنقية التى اتبعتها الوزارة منذ العام الماضى وادت الى حذف نحو 18 آلاف بطاقة, وان يتم حذفهم نهائيا من منظومة الدعم ومتابعة استهلاكهم للموبايل، خاصة أن الوزارة اشترطت أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل باسمه لدى احدى شركات المحمول..وهو الامر الذى نفته وزارة التموين, مؤكدة أن تسجيل أصحاب البطاقات التموينية رقم التليفون المحمول الخاص بهم على موقع دعم مصر أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله، ليس له أى علاقة بإيقاف البطاقات أو عملية التنقية، وإنما الهدف من ذلك هو مصلحة أصحاب البطاقات, وسيعمل على الحفاظ على الدعم المخصص لأفراد البطاقة من خلال التأكد من وصول أى رسالة تخص منظومة الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين .

وأكد عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن هذا الرقم سوف يمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.

من ناحية اخرى اشتكى عدد كبير من اصحاب البطاقات من عدم امكانية الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل الخاص بهم, فالموقع لا يفتح ولا يستجيب لتقديم الطلبات نظرا للضغط الشديد عليه, واضطر البعض للذهاب الى مكاتب التموين خوفا من وقف البطاقة واضطر البعض الذهاب الى مكتب التموين التابع له الا ان الموظفين رفضوا ان يقوموا بتسجيل الارقام لهم, واكتفوا باعطائهم اسم الموقع .