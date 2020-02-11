 لينين الرملى.. وداعًا

فى مظاهرة تعكس حجم الوجيعة والألم برحيل صانع البهجة المفكر المسرحى لينين الرملى، احتشد فى جامع عمر مكرم أمس الأول جموع الفنانين والمثقفين من مختلف الأعمار والأجناس والمدراس الفنية والثقافية لتقديم واجب العزاء فى الراحل الكبير لزوجته المخرجة فاطمة المعدول، وابنه المخرج شادى الرملى وابنته هند الرملى وزميل دراسته الفنان نبيل الحلفاوى . وتقدمت الجموع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والفنان فاروق حسنى والدكتورة مشيرة خطاب، فضلا عن حشد من الكتاب والصحفيين والمسئولين السابقين والحاليين.

ونعى متحدث باسم التجمع الراحل الكبير، الذى أثرى عالم الفن المسرحى والتليفزيونى والسينمائى والصحفى بموهبته المتدفقة التى خاطبت العقول، وتصدت للخرافة وتغييب الوعى وضيق الأفق، والمتاجرة بالأديان، ودافعت عن مجتمع حر ينهض على العلم والمعرفة والعمل الشاق . يغيب لينين الرملى بجسده لتبقى أعماله الفنية منارة مضيئة فى التاريخ الثقافى المصرى.