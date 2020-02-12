فريدة النقاش تكتب:جناحان للديموقراطية

قضية للمناقشة

جناحان للديموقراطية

فريدة النقاش

غبت ـ رغمًا عني ـ لثلاثة أشهر عن هذه الصفحة التي أحببتها وعن “الأهالي” التي أسهمت في تأسيسها قبل ما يزيد على الأربعين عاماً من التجربة الحزبية التي شكلتني، وليس هناك ـ في ظني ـ ما هو أسوأ من أن يتساوى غياب المرء وحضوره، والحمد لله أن غيابي وحضوري في هذه الشهور الثلاثة لم يتساويا، وعرف كل الذين سألوا أن يدي اليمنى ظلت معطلة كل هذا الوقت، وكيف أنني عانيت كثيرا لأسجل بضع ملاحظات حول قضايا شغلتني ووددت لو شاركت قراء “الأهالي” في الاهتمام بها .

وظلت مسألة الديموقراطية والحريات العامة على نحو خاص شاغلاً دائماً لي حتى خشيت أن يكون إلحاحي عليها أثناء المناقشات الحزبية مملاً.

لا أتذكر الآن من هو المفكر الذي قال: إن التاريخ لا يشطب من على جدول أعماله إلا المسائل التي جرى حسمها نهائياً، ونحن نعرف أن الدوائر الفكرية والسياسية ومراكز البحوث مازالت كلها تبحث في الظاهرة المركبة التي انتجت انهيار أول تجربة لبناء الاشتراكية في العالم، والتي كانت قد شكلت ما يمكن وصفه ـ دون مبالغة ـ بإمبراطورية مترامية الأطراف هائلة الثروات وذات نفوذ كبير في العالم ـ ولذا كان انهيارها مدويا، وطالت تداعياته كل البلدان والأحزاب وحتى الحركات الاجتماعية التي كانت قد نشأت في كثير من البلدان بعد تعثر وحتى تآكل بعض الأحزاب.

ظل الاستنتاج الرئيس ـ حتى الآن ـ للمناقشات العميقة التي دارت في الأوساط السياسية والفكرية على الصعيد العالمي حول أسباب الانهيار يرى أن غياب الديموقراطية ومصادرة حريات التفكير والتعبير والتنظيم كانا عنصرين أساسيين تسببا في هذا الانهيار، ويصدق القول بأن القلاع تسقط من داخلها.

ويحتفظ لنا تاريخ الأفكار بكتابات يمكن اعتبارها وثائق تاريخية في النقد الاشتراكي للديموقراطية البورجوازية أي الرأسمالية، والأساس في هذا النقد هو أن مثل هذه الديموقراطية سوف تظل ناقصة وطبقية إذا لم ينجح النضال الشعبي في الوصول إلى تقسيم عادل للثروة الوطنية وإنجاز عدالة اجتماعية حقيقية، وهنا تبلور مصطلح التمكين، تمكين الفقراء، والنساء على نحو خاص من الوصول إلى الموارد، وخلق سياق اجتماعي جديد يتمتع فيه المواطنون والمواطنات بالحق في الصحة والتعليم والعمل والإسكان اللائق والغذاء الصحي والكرامة لتكتمل أركان المواطنة، وذلك بعد أن تكون الحريات العامة والديموقراطية قد لعبت دورها المحوري في تمكين المواطنين والمواطنات من الدفاع عن حقوقهم المشروعة والوصول إليها .

لم يعش “جمال عبدالناصر” ليشهد الانهيار الكبير، ولكن نهجه البراجماتي القائم على التعلم من التجربة والخطأ قاده إلى بلورة شعار طالما حاول أن يضعه موضع التطبيق حين قال إن للديموقراطية جناحين هما تأمين الحقوق السياسية من جهة والحقوق الاجتماعية من جهة أخرى، وفي هذا السياق أنشأ التنظيم الطليعي داخل الاتحاد الاشتراكي بعد فشل الأخير، حين أجرى النظام مقايضة بين الحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية، وقمع الأخيرة لصالح الأولى وباسمها، ولم يكن “جمال عبد الناصر” في هذا العمل مبتكراً بل إنه نقل حرفياً تجربة الاتحاد السوفيتي.

كشفت دراسة أجريت في ألمانيا على مدى طويل وساءلت آلاف المواطنين لقياس رضا الجماهير من عدمه بالديموقراطية القائمة الآن بعد توحيد ألمانيا، وجرت الدراسة في كل من شرق البلاد وغربها، ووصل الرضا في شرق البلاد (ألمانيا الاشتراكية سابقا) إلى 22% مقابل 40% في غرب البلاد ولسكان شرق ألمانيا تجربة عميقة الجذور في العدالة الاجتماعية، وهي التجربة التي اقترنت كما كان الحال في كل بلدان المنظومة الاشتراكية بتغييب الحريات العامة جرياً على المقايضة الشائعة آنذاك، ولم يرض هؤلاء المواطنون بعد الوحدة ـ بالحريات العامة المكفولة ضمنيا في النظام الرأسمالي بديلا عن العدالة الاجتماعية والمساواة شبه التامة التي تميز بها النظام الاشتراكي، وهي المساواة التي أشاد بها مؤخرا الرئيس الروسي”فلاديمير بوتن” هو الذي كان قد تربى في أحضان النظام الاشتراكي .

وفي شرق ألمانيا أيضا كانت ولادة حزب البدليل من أجل ألمانيا، وهو حزب يميني وعنصري متطرف معادٍ للمهاجرين وللطلائع المثقفة ولأفكار العدالة والمساواة.

وبوسعنا أن نضع عدم رضا المواطنين الألمان في شرق البلاد جنباً إلى جنب ولادة وصعود حزب البديل من أجل ألمانيا في خانة تداعيات ماسماه الباحث والمفكر الاسترالي انتوني لوينشتاين في كتابه “رأسمالية الكوارث الذي بين فيه كيف تجني الحكومات والشركات العالمية أرباحاً طائلة من ويلات الحروب ومصائب البشرية.

وجربت غالبية شعوب العالم كيف استطاعت الطبعة الجديدة من الرأسمالية وهي الليبرالية الجديدة أن تدمر لا فحسب إقتصاديات الدول التي طبقتها حكوماتها، وإنما دمرت أيضا مجموعة من القيم العليا كان الكفاح الشعبي من أجل العدالة والديموقراطية قد بلورها، ودافعت عنها كل الفئات والطبقات صاحبة المصلحة في بناء ديموقراطية حقيقية بجناحيها السياسي والاجتماعي، دون الاكتفاء بأحدهما بديلا عن الآخر .

ولأن البشرية لم تكسب المعركة على هذا النحو بشكل حاسم بعد سوف تبقى على جدول الأعمال هذه القضية بعناصرها وقيمها التي ابتدعها البشر والتزم بها المناضلون مستشرفو المستقبل فإننا جميعا مدعوون للانخراط في العمل لا فحسب من أجل حماية ما سبق أن كسبناه، بل أيضا من أجل رؤى وآفاق جديدة لأوطان حرة وشعوب سعيدة، وإضافة كل ما استجد على جدول أعمال البشرية لجدول أعمالنا لنكون جزءًا فاعلاً ومبدعاً في مسيرة البشرية من أجل عالم جديد قائم على العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية وهي قيم يناير2011.