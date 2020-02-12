حسن عثمان يكتب:صراع تورتة الجبلاية ؟!

في الساحة

صراع تورتة الجبلاية ؟!

حسن عثمان

بدري .. بدري وأسرع من الصاروخ أرض جو العمل يجري بكل همة ونشاط في اجتماعات الخماسية لإنجاز إعداد اللائحة الجديدة لإجراء انتخابات مجلس الإدارة القادم لتولي مقاليد إدارة شئون كرة القدم المصرية، من داخل قلعة الجبلاية المطلة على النيل لمن سيكون الفوز من نصيبهم وفقاً للشروط التي تمنع قدوم غير “المرغوب” فيهم بمعنى أن اللائحة المزمع إصدارها للعرض على اللجنة الموفدة من قبل الاتحاد “الدولي” .. سوف تعطي الضوء الأخضر لنفس الأسماء القديمة من محترفي الانتخابات الذين ابتليت بهم كرة القدم المصرية .

يحدث ذلك بعد فضيحة خروج منتخبنا الوطني الأول من دور ” الـ 16″ في بطولة الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر في وجود نجاح تنظيمي يضرب به المثل في كل الوجوه، إلا تلك “الوكسة ” التي خيبت آمال الجماهير التي كانت عند مستوى المسئولية في هذا الحضور المشرف، وضاقت بهم المدرجات، وراحت بعد ذلك تنعي حظها، تلك هي الحقيقة التي لا يستطيع أحد إغفالها أو يخفي حزنه على حال المنتخب المايل ! .

هذه الحقيقة المؤسفة كان لا يمكن أن تمر مرور الكرام فكانت الإقالة، أو الاستقالة الإجراء الطبيعي الذي لابديل غيره لإبعاد مجلس إدارة الاتحاد المسئول الذي ثبت فشله ويشهد على ذلك الخروج المهين من الدور الأول في نهائيات بطولة كأس العالم في روسيا، بعد احتلال المركز الاخير في المجموعة وكان الفريق الوحيد الذي خسر أمام المنتخب السعودي ـ ليلقوا بالمسئولية على ” كوبر ” المدير الفني الذي كانوا يتغنون باسمه بعد التأهل للمونديال الذي طال انتظاره منذ مونديال ايطاليا 1990 بقيادة الجوهري رحمة الله عليه، ليسارع المهندس هاني أبو ريدة منفردا في التعاقد مع خافيير أجيري المدان في قضية التلاعب في نتائج المباريات بإسبانيا وبأعلى راتب شهري ؟!!

هذا الفشل لا يجوز أن يتحمله مدرب أيا كان أسمه لأنها مسئولية الاتحاد الذي لا يملك قدرة إدارة شئون اللعبة في كل الوجوه، بداية من اكتشاف المواهب وصناعة لاعب كرة قدم مكتمل المهارات والأوصاف وهذا يتطلب انتظام المسابقات المحلية في مختلف الأعمار التي تتسم بصفة الانتظام ومحددة المواعيد كلها بديهيات بعيداً عن لعبة المصالح والشللية إياها وهذه المسرحية المكشوفة التي كانت مفاجأة الحفل الكبير المبهر الذي اقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة حينما أعلن صمويل ايتو عن اختيار الكاف للاتحاد المصري لكرة القدم كأفضل اتحاد في افريقيا .

ومشهد استقبال المهندس هاني أبو ريده بالاحضان من رئيسي الاتحادين الافريقي والدولي .. لمن يريد أن يفهم ؟! .