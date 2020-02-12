أمينة النقاش تكتب:حضرة المستشار الإعلامى

ضد التيار حضرة المستشار الإعلامى أمينة النقاش

سادت الصحافة المصرية فى السنوات الأخيرة وسائل متعددة لإفسادالصحفيين والحط بمهنتهم. ولم يكن التدهور البادى فى أحوالها منذ زمن، بعيدا عن تلك الوسائل. وبرغم أن قانون نقابة الصحفيين يحظر على الصحف ومن ثم الصحفيين الجمع بين التحرير والإعلان، فقد سقط هذا الحظر على مذبح قاعدة الأمر الواقع والخسائر التى تمنى بها تلك الصحف، والتفاوت الكبير فى الأجور بين العاملين بها!

عانت الصحف ولاتزال، من مندوبيها فى الوزارات المختلفة الذين يتحول معظمهم بعد فترة وجيزة إلى مندوبين للوزارة فى الصحيفة، يحجبون عنها الأخبار الصحيحة والدقيقة عما يجرى فى الوزارة، كما يسعون فى أحيان أخرى للضغط من أجل رفعها من الصحيفة إذا حصلت عليها من مصدر غيره، خشية أن تتوقف الامتيازات التى يحصلون عليها، من مكافآت وهديا وسفر للخارج، وغير ذلك من مصالح حياتية يشقى مئات الصحفيين غيرهم من أجل تحصيلها بالاجتهاد والعمل فى أكثر من مكان، بدلا من التضحية بقواعد المهنة، والتربح من ورائها.

وفى كتابه الهام الصادر قبل أيام عن دار الشروق تحت عنوان “من الميدان إلى الديوان” و يسجل فيه قصة تجربة 18 شهرا قضاها وزيرا للتموين والتضامن بعد ثورة 25 يناير، فى وزارات الفريق أحمد شفيق ود.عصام شرف ود.كمال الجنزورى، يروى دكتور”جودة عبد الخالق” جانبا من صور إهدار المال العام، وحرمان البلد من موارد مالية محدودة،كان من شأن توجيهها لأهداف الإصلاح والتنمية ان تصلح الحال المايل، بدلا من إنفاقها على مستشارى الوزراء والمستشارين الإعلاميين للوزارة ومعظمهم من الصحفيين .

دخل د. جودة وزارة التضامن ليجد بها 40 مستشارا وفى التموين 25 مثلهم، مع العلم بوجود هؤلاء فى كل الوزارات، مع اختلاف أعدادهم من وزارة لأخرى، حيث تتراوح المكافآت الشهرية لكل واحد منهم بين عشرين ألف جنيه وأربعين ألف جنيه. ولا يعد تبريرا مقبولا لبقاء تلك الظاهرة متفشية حتى الآن، أنها تمول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لأنها بدلا من استخدام المعونة لجلب خبرات ضرورية تفتقدها الوزارات فى أضيق الحدود، تم التوسع فى استخدامها فى جلب مسشارين فى كل المجالات، دون احتياج حقيقى إليهم، لتختلط فى ذلك المحسوبية مع الفساد السياسى . وبين هؤلاء استقطبت الوزارات عددا من الصحفيين كمستشارين إعلاميين للوزارة فيصبحون بذلك قوة ضغط على صحفهم على حساب القواعد المهنية التى تقتضى منع تضارب المصالح . هذا فضلا عن أن معظم الوزارات تمتلك إدارة إعلامية من موظيفيها يمكن تأهيلهم بدورات تدربية للقيام بهذا الدور، والعمل بحرفية لمد وسائل الإعلام المختلفة بأنشطة الوزارة، وتوضيحات للقرارات التى تصدرها،لإنارة الرأى العام، أن القرارات الوزارية التى تتخذ هى لصالح المواطنين، وليست فرضا عليهم .

يجرى الآن الحديث عن تطوير الصحف القومية، وإعادة هكيلتها، ومن الضرورى وضع ضوابط لظاهرة حضرة المستشار الإعلامى، أقلها أن يطبق بحزم قانون النقابة بمنع الخلط بين الإعلام والإعلان، وتخيير حضرته بين الاستمرار فى العمل الصحفى، وموقعه كمستشار لوزير. ولعل إصدار لائحة أجور تتسم بالعدالة للصحفيين تنهى التفاوت المزرى بين أجورهم داخل المؤسسة الصحفية الواحدة، وتجعل الكفاءة لا الوساطة ولا القبول الأمنى، هى المعيار الوحيد للترقى الوظيفى داخل المؤسسات الصحفية ولتقلد المواقع القيادية بها، أن يشكل خطوة أولى نحو ذلك .