خلال مناقشات قانون الإدارة المحلية..”التجمع” يطالب بسرعة إجراء الانتخابات المحلية لاستكمال بناء الدولة..ويرفض الصلاحيات المطلقة لمجالس الأقاليم الاقتصادية والقيود على الاستجواب

كتبت: مارسيل سمير

أكد التجمع تمسكه بسرعة إصدار القانون وإجراءات الانتخابات المحلية لمواجهة الفساد واستكمال الاستحقاقات الدستورية، بحسب عبدالناصر قنديل، ممثل التجمع في جلسات الحوار الحزبي والمجتمعي حول تشريعات الانتخابات.

وقال « قنديل» أن أى ملاحظات حول مواد قانون الإدارة المحلية كان من الممكن الانتهاء منها خلال مناقشات مجلس النواب، غير أن المصالح الضيقة والمباشرة لبعض النواب والقوى السياسية التي تتلاعب بمصالح الجماهير وتسرف في تقديم الوعود للمواطنين كافة بتأييدهم لفوزهم في الانتخابات المحلية كوسيلة للخداع وضمان الفوز بمقاعدهم حتى لو على حساب المواطنين أو العمل البرلماني الصحيح، جعلت جماعات المصالح تعرقل إصدار القانون الذي نرى أهمية الانتهاء منه واستكمال بنية مؤسسات الدولة والرقابة على السلطة التنفيذية.

وحول رؤية التجمع لمشروع القانون، قال « قتديل» إن التجمع يرفض الصلاحيات المطلقة التي يمنحها مشروع القانون لمجالس الأقاليم الاقتصادية، فيما يتعلق بكون قراراتها ملزمة لكل المحافظات والمجالس المحلية الواقعة في نطاق الإقليم، وذلك لمخالفة تلك المادة لنص الدستور، والذي ينص على الصلاحيات المطلقة للمجالس المحلية وحصر أحقية الجهاز التنفيذي في الاعتراض لو تجاوزت صلاحياتها أو أضرت بالمال العام أو المجالس الأخرى بما قد يلحق بالقانون شبهة عدم الدستورية.

كما يرفض التجمع القيود التنظيمية التي يفرضها مشروع القانون في المادة ١١٩ حول حق الاستجواب والتي تشترط ضرورة موافقة ربع المجلس المحلي على طلب الاستجواب المقدم للمحافظ ورئيس المركز، وأيضا ضرورة موافقة نصف المجلس على الاستجواب لرئيس الحي والمدينة والقرى، وهي قيود غريبة تفرغ الحق الدستوري في الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية من مضمونها، بل وتفقد الاستجواب قيمته كأداة دستورية تمثل مكتسبا دستوريا بعد الثورة.

وأضاف « قنديل» كذلك يتحفظ التجمع على شرط السن المنصوص عليه بالنسبة للمحافظ ورؤساء مستويات الإدارة العليا والذي حدده مشروع القانون بسن ٣٥ سنة، وذلك لأن هذا السن يتجاوز سن شغل منصب الوزير، والذي حدده الدستور رغم أن الترتيب الرسمي لوظائف الجهاز الإداري تجعل درجة الوزير هي الأعلى والأهم بين وظائف الإدارة.

ويعترض التجمع على نص المادة ٥٤ من مشروع القانون، والتي تعطي للعمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية الحق في الترشح لعضوية المجالس المحلية خارج محافظاتهم التي يعملون بها، وهو نص غريب حيث انه يستثني هؤلاء من الحظر المنصوص عليه بالنسبة لرجال القضاء والشرطة والجيش في الترشح قبل تقديم استقالاتهم، وأضاف لا نعلم كيف سيعمل هؤلاء القيادات المحلية لخدمة المواطنين في أماكن عملهم وفي ذات الوقت يمارسون أعمال الرقابة المحلية ودعم السلطة التنفيذية في أماكن أخرى خارج محافظاتهم، وكأننا عدلنا الدستور لنمنع المحافظين والوزراء من الترشح لمجلس النواب لنفتح الباب هنا لترشح العمد والمشايخ للمجالس المحلية.