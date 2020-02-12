مجدي عبد العاطي لـ”الأهالي”:أسوان لن يهبط هذا الموسم

حوار وليد عبد السلام:

رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهها كضعف الإمكانات المادية وبعد المسافة في مواجهاته خارج أرضه مع كل المنافسين بدون استثناء، واصل فريق أسوان تألقه وحقق فوزاً تاريخياً على مضيفه الاتحاد السكندري السبت الماضي على ملعب حرس الحدود بالمكس، رافعاً رصيده إلى 18 نقطة، تقدم بها للمركز الـ 11 في جدول الترتيب، ليكون الفوز الثالث على التوالي بعد تغلبه على حرس الحدود بهدفين لهدف، ثم على الإسماعيلي بنفس النتيجة تحت قيادة مديره الفني الواعد مجدي عبد العاطي أصغر مدربي الدوري على الإطلاق والذي كان لنا معه هذا الحوار..

في البداية كيف تحققت هذه النتائج الإيجابية خاصة أنها على فرق كبيرة؟

السبب الرئيسي وراء هذه الانتصارات هو روح وعزيمة وإصرار اللاعبين وتمسكهم بفرصة البقاء في الدوري الممتاز، كل ذلك كان وراء حصد 9 نقاط أمام حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري، كما ان ثقة مجلس الإدارة برئاسة اللواء احمد سليمان كان لها مفعول السحر في تحسن النتائج في الفترة الاخيرة.

ما الصعوبات التي توجهك خلال عملك مع أسوان؟

فريق اسوان يعاني من عدد كبير من المشاكل ابرزها ضعف الامكانيات المادية فالنادي ليس لديه موارد كافية للصرف على فريق يلعب بالدوري الممتاز مع فرق كبرى كالاهلي والزمالك وبيراميدز بخلاف فرق المؤسسات والشركات الكبرى كحرس الحدود وانبي وطلائع الجيش والجونة ووادي دجلة وغيرهم، بالاضافة الى اننا الفريق الوحيد الذي يسافر بالطائرة من اجل مواجهة كل فرق الدوري، كل ذلك بخلاف الاصابات العديدة التي اثرت على مسيرة الفريق.

وهل هذه الاسباب هى التي دفعتك للاستقالة؟

بالطبع لا، فقد قدمت استقالتي لرئيس نادي أسوان حتى أرفع الحرج عن مجلس الإدارة بعدما ساءت النتائج رغم اننا كنا نؤدي بشكل جيد فقد خسرنا أمام المقاصة في الجولة الافتتاحية رغم العرض الرائع، وقدمنا أداء متميز في معظم المباريات ولم نكن نستحق الخسارة في الكثير منها.

كيف تغلبت على غياب ابرز لاعبي الفريق بسبب الإصابة؟

الجانب الهجومي تأثر بشدة بغياب أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري للإصابة، وقد كانت هذه الاصابات بمثابة صدمة كبرى، لكن إصابة عبدالظاهر وأوكري كانا فرصة لظهور محمد الصباحي وفادي فريد، وقد حصل كل اللاعبين في القائمة على فرصة في المشاركة بالمباريات ما عدا الحارس الرابع، وبالفعل تم اكتشاف الصباحي الذي تهافتت عليه الاندية للانتقال اليها قبل رحيله للاتحاد، وفادي فريد صاحب القدرات الكبيرة كمهاجم والذي نجح في حجز مكان في التشكيل الأساسي بجدارة، بالاضافة الى كريم الطيب الذي مانت بدايته مع الفريق الأول بدأت منذ الموسم الماضي في الدرجة الاولى.

وهل تعتقد انك تسير بنجاح وبخطى ثابتة مع اسوان حتى الآن؟

بالفعل فقد خططنا منذ بداية الموسم للحصول على عدد نقاط يتراوح ما بين 15 و20 نقطة في الدور الأول، كما انني سعيد جدا لكوني أكثر مدرب في تاريخ أسوان منح الفرصة للشباب مع الفريق الأول وقد كانت هذه الفكرة بمثابة احد حلول التغلب على ضعف الامكانات المادية، وقد كانت الخسارة أمام وادي دجلة في أسوان بمثابة نقطة تحول في مسيرة الفريق.

ومن الفرق التي تتوقع هبوطها هذا الموسم؟

مازال هناك دور كامل متبقي في الدوري فمن الصعب التكهن الان بالفرق التي ستهبط فربما ينقلب الحال رأسا على عقب وربما تلعب الانتقالات الشتوية دورا كبيرا في تعديل مسار بعض الفرق في الدوري ونحن جاهزون لمواجهة كل الفرق ببسالة وعزيمة كبيرة على الفوز مهما كان هذا المنافس، وإذا استكملنا مشوار الدوري بنفس المستوى اسوان لن يهبط.

كيف أهلت نفسك لخوض تجربة التدريب في الدوري الممتاز؟

أولا عملي مع المدرب الكبير مختار مختار في اكثر من فريق أضاف لي الكثير من الخبرات، فقد ساندني بقوة بعد انتقالي لقيادة أسوان رغم تمسكه بي في العمل معه بالإنتاج الحربي، الا انني تمسكت بخوض التجربة وفي الحقيقة شعرت بارتياح كبير بعد تلقي عرض قيادة أسوان في 2018، كما انني حصلت على العديد من الدورات التدريبية ورخص التدريب وخضت فترة معايشة في نادي ميدلزبره الانجليزي.